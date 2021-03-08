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Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети после плановой остановки
Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети после плановой остановки
Первый энергоблок БелАЭС снова подключен к сети после плановой остановки, идет повышение уровня мощности реакторной установки, сообщила в понедельник... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T09:27
2021-03-08T10:07
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МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС снова подключен к сети после плановой остановки, идет повышение уровня мощности реакторной установки, сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго Белоруссии.Энергоблок №1 БелАЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме республики 3 ноября 2020 года, в конце декабря началась его опытно-промышленная эксплуатация. 20 февраля первый блок был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации."После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 2.14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение уровня мощности реакторной установки", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минэнерго.По данным ведомства, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации на блоке №1 будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. В пресс-службе уточнили, что к настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
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белорусская аэс, белоруссия, в мире

Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети после плановой остановки

09:27 08.03.2021 (обновлено: 10:07 08.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 8 мар - РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС снова подключен к сети после плановой остановки, идет повышение уровня мощности реакторной установки, сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго Белоруссии.
Энергоблок №1 БелАЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме республики 3 ноября 2020 года, в конце декабря началась его опытно-промышленная эксплуатация. 20 февраля первый блок был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации.
"После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 2.14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение уровня мощности реакторной установки", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минэнерго.
По данным ведомства, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации на блоке №1 будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. В пресс-службе уточнили, что к настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259.
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