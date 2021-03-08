https://ria.ru/20210308/bastrykin-1600346660.html
Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК
Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил самарским следователям инициировать передачу уголовного дела о ДТП под Самарой, в котором погибли... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T13:31
2021-03-08T13:31
2021-03-08T13:31
светлана петренко
volkswagen group
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
самара
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил самарским следователям инициировать передачу уголовного дела о ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек, в СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 8 марта на 8-м километре трассы "Самара-Тольятти" в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал. На месте аварии организовано реверсивное движение."Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело по факту смертельного ДТП в производство следователей СК. Дальнейший ход расследования поставлен на контроль", - сказала Петренко журналистам.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших – от 17 до 24 лет. Ранее сообщалось, что в аварии погибли пять мужчин и две женщины. По информации источника, предварительно, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу.
https://ria.ru/20210308/dtp-1600339967.html
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светлана петренко, volkswagen group, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, самара, самарская область, происшествия