https://ria.ru/20210308/bastrykin-1600346660.html

Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК

Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил самарским следователям инициировать передачу уголовного дела о ДТП под Самарой, в котором погибли... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T13:31

2021-03-08T13:31

2021-03-08T13:31

светлана петренко

volkswagen group

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

самара

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил самарским следователям инициировать передачу уголовного дела о ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек, в СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 8 марта на 8-м километре трассы "Самара-Тольятти" в районе поселка Курумоч столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал. На месте аварии организовано реверсивное движение."Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело по факту смертельного ДТП в производство следователей СК. Дальнейший ход расследования поставлен на контроль", - сказала Петренко журналистам.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, возраст погибших – от 17 до 24 лет. Ранее сообщалось, что в аварии погибли пять мужчин и две женщины. По информации источника, предварительно, причиной ДТП стал выезд водителя Volkswagen на встречную полосу.

https://ria.ru/20210308/dtp-1600339967.html

https://ria.ru/20210308/dtp-1600325062.html

самара

самарская область

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светлана петренко, volkswagen group, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, самара, самарская область, происшествия