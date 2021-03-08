https://ria.ru/20210308/aktivisty-1600353470.html

"Молодая гвардия Единой России" провела акции в честь 8 Марта

"Молодая гвардия Единой России" провела акции в честь 8 Марта

"Молодая гвардия Единой России" провела в 82 регионах России акции, посвященные женщинам в честь 8 марта, самая массовая из них прошла в Москве, где участвовали РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T15:08

2021-03-08T15:08

2021-03-08T15:08

мгер

международный женский день

молодая гвардия единой россии

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Молодая гвардия Единой России" провела в 82 регионах России акции, посвященные женщинам в честь 8 марта, самая массовая из них прошла в Москве, где участвовали 1200 активистов, сообщила пресс-служба движения."В Международный женский день "Молодая Гвардия Единой России" в регионах России провела традиционные акции, посвященные представительницам прекрасного пола. Мероприятия молодогвардейцев охватили 82 региона от Дальнего Востока до центральной России", - говорится в сообщении.Как рассказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, слова которого приводит пресс-служба, самая массовая акция прошла в Москве, где порядка 1200 активистов "Молодой Гвардии" 8 марта собрались на праздничное шествие в честь девушек - "Дорогая, ты права!"."В этот день по всей России мы традиционно поздравляем и радуем наших прекрасных женщин - мам, бабушек, жен, сестер, подруг. Навещаем тех, кто работает, несмотря на выходной, или находится дома в изоляции. Сегодня в Москве больше тысячи парней собрались на ежегодное мужское шествие в парке Горького, чтобы поздравить всех девушек с праздником. Активисты подготовили для них теплые слова, комплименты и цветы, будем делать сюрпризы и радовать весь день", - сказал Давыдов.Также отмечается, что участники акции "Вам, любимые" на главных улицах городов раздали женщинам более 12 тысяч праздничных открыток и тюльпанов. Кроме того, не оставили без внимания активисты и женщин, которые 8 марта остаются на профессиональной службе.Уточняется, что молодогвардейцы в регионах поздравили и ветеранов Великой Отечественной войны и тружениц тыла.

https://ria.ru/20210308/prazdnik-8-marta-muzhskie-professii-dlya-zhenschin-1600349143.html

https://ria.ru/20210308/prazdnik-1600047359.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгер, международный женский день, молодая гвардия единой россии, общество