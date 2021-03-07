https://ria.ru/20210307/zoopark-1600127376.html

В Новосибирском зоопарке рассказали, как дикдик спасается от хищников

В Новосибирском зоопарке рассказали, как дикдик спасается от хищников

В Новосибирском зоопарке показали фотографии маленькой антилопы дикдик и рассказали, как она спасается от хищников. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T02:58

2021-03-07T02:58

2021-03-07T02:58

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Новосибирском зоопарке показали фотографии маленькой антилопы дикдик и рассказали, как она спасается от хищников. "Сразится, отбиться от них дикдик не может, он слишком маленький. У него другая тактика, — поясняет сотрудник зоосада. — Он всегда настороже. Смотрит, слушает, при малейших признаках опасности характерными звуками предупреждает своих". Первая реакция дикдиков на сигнал тревоги – замереть, постараться не двигаться. Если угроза не миновала, и хищник приближается, то антилопы стремительно убегают, прыгая из стороны в стороны, чем усложняют задачу преследователю.В условиях зоологического парка дикдики остаются очень осторожными, пугливыми. Поэтому эксперты советуют возле их вольеров вести себя спокойно, не шуметь, не делать резких движений, тогда будет возможность понаблюдать за этими удивительными животными.

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

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