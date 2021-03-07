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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210307/vaktsina-1600303091.html
В Черногорию доставили вторую партию вакцины "Спутник V"
В Черногорию доставили вторую партию вакцины "Спутник V"
В Черногорию в воскресенье доставлена новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T20:36
2021-03-07T20:36
распространение коронавируса
здравко кривокапич
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ана брнабич
черногория
в мире
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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. В Черногорию в воскресенье доставлена новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщило министерство здравоохранения.Первая партия вакцины "Спутник V" из РФ прибыла в Черногорию 25 февраля. Глава правительства Здравко Кривокапич на следующий день заявил послу Владиславу Масленникову, что российский препарат для иммунизации "дает надежду всем гражданам Черногории и поможет предстоящему туристическому сезону" и поблагодарил Россию.В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории препарат российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.Из-за сложной эпидемиологической ситуации Вооруженные силы Черногории подключились в четверг к контролю за соблюдением мер против COVID-19 на улицах, в городах были развернуты армейские контрольные пункты. В стране обязательно ношение масок на улице и в закрытых помещениях, соблюдение дистанции, действует комендантский час с 21.00 до 5.00, запрещены мероприятия свыше 25 человек дольше одного часа и собрания не более 4 человек на открытом пространстве, продуктовые магазины и аптеки работают с 7.00 до 20.00, непродуктовые магазины и пункты оказания услуг - с 7.00 до 18.00. Все этим меры действуют с 25 февраля по 10 марта 2021 года.
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здравко кривокапич, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ана брнабич, черногория, в мире

В Черногорию доставили вторую партию вакцины "Спутник V"

20:36 07.03.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцина "Гам Ковид Вак" (Sputnik V)
Вакцина Гам Ковид Вак (Sputnik V) - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. В Черногорию в воскресенье доставлена новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщило министерство здравоохранения.
Первая партия вакцины "Спутник V" из РФ прибыла в Черногорию 25 февраля. Глава правительства Здравко Кривокапич на следующий день заявил послу Владиславу Масленникову, что российский препарат для иммунизации "дает надежду всем гражданам Черногории и поможет предстоящему туристическому сезону" и поблагодарил Россию.

"Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь минздрава Борко Байич встретили вторую партию", - указал минздрав и приложил фото из аэропорта Подгорицы.

В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории препарат российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации Вооруженные силы Черногории подключились в четверг к контролю за соблюдением мер против COVID-19 на улицах, в городах были развернуты армейские контрольные пункты. В стране обязательно ношение масок на улице и в закрытых помещениях, соблюдение дистанции, действует комендантский час с 21.00 до 5.00, запрещены мероприятия свыше 25 человек дольше одного часа и собрания не более 4 человек на открытом пространстве, продуктовые магазины и аптеки работают с 7.00 до 20.00, непродуктовые магазины и пункты оказания услуг - с 7.00 до 18.00. Все этим меры действуют с 25 февраля по 10 марта 2021 года.
 
Распространение коронавирусаЗдравко КривокапичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Ана БрнабичЧерногорияВ мире
 
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