В Черногорию доставили вторую партию вакцины "Спутник V"
БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. В Черногорию в воскресенье доставлена новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из РФ, сообщило министерство здравоохранения.
Первая партия вакцины "Спутник V" из РФ прибыла в Черногорию 25 февраля. Глава правительства Здравко Кривокапич на следующий день заявил послу Владиславу Масленникову, что российский препарат для иммунизации "дает надежду всем гражданам Черногории и поможет предстоящему туристическому сезону" и поблагодарил Россию.
"Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь минздрава Борко Байич встретили вторую партию", - указал минздрав и приложил фото из аэропорта Подгорицы.
В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории препарат российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации Вооруженные силы Черногории подключились в четверг к контролю за соблюдением мер против COVID-19 на улицах, в городах были развернуты армейские контрольные пункты. В стране обязательно ношение масок на улице и в закрытых помещениях, соблюдение дистанции, действует комендантский час с 21.00 до 5.00, запрещены мероприятия свыше 25 человек дольше одного часа и собрания не более 4 человек на открытом пространстве, продуктовые магазины и аптеки работают с 7.00 до 20.00, непродуктовые магазины и пункты оказания услуг - с 7.00 до 18.00. Все этим меры действуют с 25 февраля по 10 марта 2021 года.