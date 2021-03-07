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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Около 500 праздничных плакатов украсили Москву к 8 марта
Около 500 праздничных плакатов украсили Москву к 8 марта
Около 500 праздничных плакатов, праздничная подсветка и видеоролики с поздравлениями украсили Москву к 8 марта, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-07T13:39
2021-03-15T13:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Около 500 праздничных плакатов, праздничная подсветка и видеоролики с поздравлениями украсили Москву к 8 марта, сообщает столичный комплекс городского хозяйства."Около 500 праздничных плакатов украсили столицу к 8 марта. Яркие поздравления размещены на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.Отмечается также, что в праздничном режиме работает архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах города, на 50 цифровых билбордах транслируются тематические видеоролики, а на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате горожане могут увидеть видеопоздравление с Международным женским днем.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Около 500 праздничных плакатов украсили Москву к 8 марта

13:39 07.03.2021 (обновлено: 13:57 15.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Комплекс городского хозяйства Москвы / Световая инсталляция к Международному женскому дню в Москве
Световая инсталляция к Международному женскому дню в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
CC BY 4.0 / Комплекс городского хозяйства Москвы /
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Около 500 праздничных плакатов, праздничная подсветка и видеоролики с поздравлениями украсили Москву к 8 марта, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Около 500 праздничных плакатов украсили столицу к 8 марта. Яркие поздравления размещены на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
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Отмечается также, что в праздничном режиме работает архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах города, на 50 цифровых билбордах транслируются тематические видеоролики, а на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате горожане могут увидеть видеопоздравление с Международным женским днем.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
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