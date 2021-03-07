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Около 500 праздничных плакатов украсили Москву к 8 марта
Около 500 праздничных плакатов украсили Москву к 8 марта
Около 500 праздничных плакатов, праздничная подсветка и видеоролики с поздравлениями украсили Москву к 8 марта, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-07T13:39
2021-03-07T13:39
2021-03-15T13:57
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Около 500 праздничных плакатов, праздничная подсветка и видеоролики с поздравлениями украсили Москву к 8 марта, сообщает столичный комплекс городского хозяйства."Около 500 праздничных плакатов украсили столицу к 8 марта. Яркие поздравления размещены на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.Отмечается также, что в праздничном режиме работает архитектурно-художественная подсветка на центральных улицах города, на 50 цифровых билбордах транслируются тематические видеоролики, а на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате горожане могут увидеть видеопоздравление с Международным женским днем.
https://ria.ru/20210220/moskva-1598781063.html
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городское хозяйство москвы, москва, общество