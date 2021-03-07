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В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
В Минтруде рассказали "Российской газете", как не потерять трудовой стаж людям, которые перешли на электронные трудовые книжки. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T00:57
2021-03-07T00:57
вадим ткаченко
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
работа
общество
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Россиянам объяснили, как не потерять стаж в трудовых книжках
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Минтруде рассказали "Российской газете", как не потерять трудовой стаж людям, которые перешли на электронные трудовые книжки.С 7 марта вступает в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд (ПФР) для включения сведений в электронные трудовые книжки весь стаж. В электронной трудовой указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге.В свою очередь, юрист Вадим Ткаченко пояснил в беседе с РГ, что для внесения в электронную трудовую всего стажа потребуется личное обращения с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.Там, как уточнил эксперт, гражданину предложат написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы.
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вадим ткаченко, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, работа, общество

В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек

00:57 07.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
На ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Минтруде рассказали "Российской газете", как не потерять трудовой стаж людям, которые перешли на электронные трудовые книжки.
С 7 марта вступает в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд (ПФР) для включения сведений в электронные трудовые книжки весь стаж. В электронной трудовой указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге.
"Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в (бумажной. — Прим. ред.) трудовой книжке", — уточнили в Минтруде.
В свою очередь, юрист Вадим Ткаченко пояснил в беседе с РГ, что для внесения в электронную трудовую всего стажа потребуется личное обращения с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.
Там, как уточнил эксперт, гражданину предложат написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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Вадим ТкаченкоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФРаботаОбщество
 
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