В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Минтруде рассказали "Российской газете", как не потерять трудовой стаж людям, которые перешли на электронные трудовые книжки.
С 7 марта вступает в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд (ПФР) для включения сведений в электронные трудовые книжки весь стаж. В электронной трудовой указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге.
"Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в (бумажной. — Прим. ред.) трудовой книжке", — уточнили в Минтруде.
В свою очередь, юрист Вадим Ткаченко пояснил в беседе с РГ, что для внесения в электронную трудовую всего стажа потребуется личное обращения с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.
Там, как уточнил эксперт, гражданину предложат написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы.
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