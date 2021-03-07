https://ria.ru/20210307/trudovaya-1600238421.html

В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек

В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек

В Минтруде рассказали "Российской газете", как не потерять трудовой стаж людям, которые перешли на электронные трудовые книжки. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T00:57

2021-03-07T00:57

2021-03-07T00:57

вадим ткаченко

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

работа

общество

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Россиянам объяснили, как не потерять стаж в трудовых книжках

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Минтруде рассказали "Российской газете", как не потерять трудовой стаж людям, которые перешли на электронные трудовые книжки.С 7 марта вступает в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд (ПФР) для включения сведений в электронные трудовые книжки весь стаж. В электронной трудовой указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге.В свою очередь, юрист Вадим Ткаченко пояснил в беседе с РГ, что для внесения в электронную трудовую всего стажа потребуется личное обращения с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.Там, как уточнил эксперт, гражданину предложат написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы.

https://ria.ru/20210227/rabota-1599196766.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим ткаченко, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, работа, общество