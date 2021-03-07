https://ria.ru/20210307/taganrog-1600276779.html

СК завел дело о взятке против зампрокурора Таганрога

СК завел дело о взятке против зампрокурора Таганрога

Следователи возбудили уголовное дело в отношении зампрокурора Таганрога Ростовской области, подозреваемого в получении взятки, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T14:41

2021-03-07T14:41

2021-03-07T14:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении зампрокурора Таганрога Ростовской области, подозреваемого в получении взятки, сообщил журналистам представитель СУСК России по области.По версии следствия, 6 марта текущего года сотрудник прокуратуры получил через посредника взятку в 100 тысяч рублей за содействие в том, чтобы предприниматель не был привлечен к ответственности. После получения денег подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.Оперативные мероприятия проводились под контролем органов прокуратуры. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

https://ria.ru/20210305/arest-1600135200.html

россия

ростовская область

таганрог

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия