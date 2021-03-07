https://ria.ru/20210307/sudno-1600285935.html

Горевшее в Японском море российское судно буксируют к берегу

Горевшее в Японском море российское судно буксируют к берегу

Судно "Витим", которое загорелось в субботу утром в Японском море, буксируют к берегу, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T16:41

2021-03-07T16:41

2021-03-07T17:22

японское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Судно "Витим", которое загорелось в субботу утром в Японском море, буксируют к берегу, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.Утром в субботу в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море загорелось судно с 30 рыбаками. Возгорание произошло в рыбном цеху. Пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы и доставлены во Владивосток на судне "Алчан". Спасательное судно приступило к ликвидации пожара. Транспортная прокуратура проводит проверку. Судовладелец отмечал, что при возникновении пожара моряки сами начали его тушить.Он отметил, что "Витим" ведут в бухту Тихая.В Росморречфлоте также уточнили, что ожидаемое время прибытия судна - около 01:00 понедельника по местному времени (около 18:00 мск воскресенья)."Сложности (буксировки - ред.) есть... Дым еще идет от судна, в кормовой части особенно, и что там внутри - никто не знает", - сообщил собеседник агентства, добавив, что "Витим" на небольшой скорости в три с половиной узла буксирует спасательное судно "Суворовец", второй буксир обеспечивает безопасность транспортировки.

https://ria.ru/20210222/trauler-1598536691.html

японское море

владивосток

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японское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), владивосток, происшествия