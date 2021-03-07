https://ria.ru/20210307/soyuzmultpark-1600064568.html

"Союзмультпарк", где происходят чудеса

"Союзмультпарк", где происходят чудеса

На ВДНХ появилось необычное пространство, в котором дети могут не только увидеть героев любимых анимационных фильмов, но и оживить их. "Союзмультпарк" — в... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T09:00

2021-03-07T09:00

2021-03-07T17:05

развлечения

вднх

союзмультфильм

москва

фото

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На ВДНХ появилось необычное пространство, в котором дети могут не только увидеть героев любимых анимационных фильмов, но и оживить их. "Союзмультпарк" — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развлечения, вднх, союзмультфильм, москва, фото, фото