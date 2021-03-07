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"Союзмультпарк", где происходят чудеса
"Союзмультпарк", где происходят чудеса
На ВДНХ появилось необычное пространство, в котором дети могут не только увидеть героев любимых анимационных фильмов, но и оживить их. "Союзмультпарк" — в... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:00
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развлечения
вднх
союзмультфильм
москва
фото
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На ВДНХ появилось необычное пространство, в котором дети могут не только увидеть героев любимых анимационных фильмов, но и оживить их. "Союзмультпарк" — в фотоленте Ria.ru.
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развлечения, вднх, союзмультфильм, москва, фото, фото

"Союзмультпарк", где происходят чудеса

09:00 07.03.2021 (обновлено: 17:05 07.03.2021)
 
Читать ria.ru в
На ВДНХ появилось необычное пространство, в котором дети могут не только увидеть героев любимых анимационных фильмов, но и оживить их. "Союзмультпарк" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Союзмультпарк" — единственный в России мультимедийный центр мультфильмов.

Юная посетительница мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
1 из 15

"Союзмультпарк" — единственный в России мультимедийный центр мультфильмов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Новый интерактивный павильон "Союзмультфильма" появился на ВДНХ в феврале.

Посетители мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
2 из 15

Новый интерактивный павильон "Союзмультфильма" появился на ВДНХ в феврале.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Здесь каждый сможет погрузиться в мир любимых героев, оживить их, получить новые навыки и раскрыть свои таланты.

Юный посетитель в мультимедийном парке развлечений СоюзМультПарк
3 из 15

Здесь каждый сможет погрузиться в мир любимых героев, оживить их, получить новые навыки и раскрыть свои таланты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Гостей павильона ждут 18 интерактивных аттракционов.

Юная посетительница во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
4 из 15

Гостей павильона ждут 18 интерактивных аттракционов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Все они разработаны специально для центра, других таких нет больше нигде в мире.

Юные посетители во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
5 из 15

Все они разработаны специально для центра, других таких нет больше нигде в мире.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Аттракционы созданы с применением технологий дополненной реальности, 3D-анимации и бесконечной генерации графических объектов.

Юная посетительница во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
6 из 15

Аттракционы созданы с применением технологий дополненной реальности, 3D-анимации и бесконечной генерации графических объектов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Каждый посетитель "Союзмультпарка" может стать виртуальным художником и создать свой фильм.

Юная посетительница во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
7 из 15

Каждый посетитель "Союзмультпарка" может стать виртуальным художником и создать свой фильм.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В "Союзмультпарке" можно провести время не только весело, но и с пользой.

Посетители во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
8 из 15

В "Союзмультпарке" можно провести время не только весело, но и с пользой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Лекции, выставки и мастер-классы по мультипликации могут стать первым шагом к выбору профессии.

Юная посетительница во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
9 из 15

Лекции, выставки и мастер-классы по мультипликации могут стать первым шагом к выбору профессии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Мультимедийный развлекательно-развивающий центр на ВДНХ занимает площадь более двух тысяч квадратных метров.

Посетители мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
10 из 15

Мультимедийный развлекательно-развивающий центр на ВДНХ занимает площадь более двух тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На открытии "Союзмультпарка" мэр Москвы назвал его одним из самых удивительных проектов ВДНХ.

Юные посетители в мультимедийном парке развлечений СоюзМультПарк
11 из 15

На открытии "Союзмультпарка" мэр Москвы назвал его одним из самых удивительных проектов ВДНХ.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Скоро рядом появится Музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов.

Юные посетители во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
12 из 15

Скоро рядом появится Музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Ожидается, что каждый год парк будут посещать до 100 тысяч человек.

В мультимедийном парке развлечений СоюзМультПарк
13 из 15

Ожидается, что каждый год парк будут посещать до 100 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Союзмультпарк" — это эксперимент, "второго такого нет", подчеркивает председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Юная посетительница мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк
14 из 15

"Союзмультпарк" — это эксперимент, "второго такого нет", подчеркивает председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Судя по откликам детей, по тому, как они не хотят отсюда выходить и уходят с плачем, как пытаются забрать с собой Чебурашек, мы видим, что у нас все получилось", — говорит Юлиана Слащева.

В мультимедийном парке развлечений СоюзМультПарк
15 из 15

"Судя по откликам детей, по тому, как они не хотят отсюда выходить и уходят с плачем, как пытаются забрать с собой Чебурашек, мы видим, что у нас все получилось", — говорит Юлиана Слащева.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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