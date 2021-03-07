"Союзмультпарк", где происходят чудеса
"Союзмультпарк" — единственный в России мультимедийный центр мультфильмов.
"Союзмультпарк" — единственный в России мультимедийный центр мультфильмов.
Новый интерактивный павильон "Союзмультфильма" появился на ВДНХ в феврале.
Новый интерактивный павильон "Союзмультфильма" появился на ВДНХ в феврале.
Здесь каждый сможет погрузиться в мир любимых героев, оживить их, получить новые навыки и раскрыть свои таланты.
Здесь каждый сможет погрузиться в мир любимых героев, оживить их, получить новые навыки и раскрыть свои таланты.
Гостей павильона ждут 18 интерактивных аттракционов.
Гостей павильона ждут 18 интерактивных аттракционов.
Все они разработаны специально для центра, других таких нет больше нигде в мире.
Все они разработаны специально для центра, других таких нет больше нигде в мире.
Аттракционы созданы с применением технологий дополненной реальности, 3D-анимации и бесконечной генерации графических объектов.
Аттракционы созданы с применением технологий дополненной реальности, 3D-анимации и бесконечной генерации графических объектов.
Каждый посетитель "Союзмультпарка" может стать виртуальным художником и создать свой фильм.
Каждый посетитель "Союзмультпарка" может стать виртуальным художником и создать свой фильм.
В "Союзмультпарке" можно провести время не только весело, но и с пользой.
В "Союзмультпарке" можно провести время не только весело, но и с пользой.
Лекции, выставки и мастер-классы по мультипликации могут стать первым шагом к выбору профессии.
Лекции, выставки и мастер-классы по мультипликации могут стать первым шагом к выбору профессии.
Мультимедийный развлекательно-развивающий центр на ВДНХ занимает площадь более двух тысяч квадратных метров.
Мультимедийный развлекательно-развивающий центр на ВДНХ занимает площадь более двух тысяч квадратных метров.
На открытии "Союзмультпарка" мэр Москвы назвал его одним из самых удивительных проектов ВДНХ.
На открытии "Союзмультпарка" мэр Москвы назвал его одним из самых удивительных проектов ВДНХ.
Скоро рядом появится Музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов.
Скоро рядом появится Музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов.
Ожидается, что каждый год парк будут посещать до 100 тысяч человек.
Ожидается, что каждый год парк будут посещать до 100 тысяч человек.
"Союзмультпарк" — это эксперимент, "второго такого нет", подчеркивает председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
"Союзмультпарк" — это эксперимент, "второго такого нет", подчеркивает председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
"Судя по откликам детей, по тому, как они не хотят отсюда выходить и уходят с плачем, как пытаются забрать с собой Чебурашек, мы видим, что у нас все получилось", — говорит Юлиана Слащева.
"Судя по откликам детей, по тому, как они не хотят отсюда выходить и уходят с плачем, как пытаются забрать с собой Чебурашек, мы видим, что у нас все получилось", — говорит Юлиана Слащева.