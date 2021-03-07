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Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ
Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ
Певица Валерия в Instagram рассказала о шоке, который она испытала во время съемок шоу "Маска" на НТВ. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T05:02
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иосиф пригожин
россия
шоубиз
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Певица Валерия в Instagram рассказала о шоке, который она испытала во время съемок шоу "Маска" на НТВ.По словам артистки, это чувство она пережила на проекте уже дважды — первый, когда среди выступающих оказался ее супруг Иосиф Пригожин."С трудом оправившись от шока, который меня настиг неделю назад, когда под маской Ананаса оказался мой собственный муж, мы все были повергнуты в новый", — написала Валерия.Исполнительница не уточнила кто из участников удивил ее на этот раз.
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иосиф пригожин, россия, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова)

Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ

05:02 07.03.2021 (обновлено: 05:03 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле
Певица Валерия выступает на традиционном праздничном шоу Валентина Юдашкина к Международному женскому дню в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Певица Валерия в Instagram рассказала о шоке, который она испытала во время съемок шоу "Маска" на НТВ.
По словам артистки, это чувство она пережила на проекте уже дважды — первый, когда среди выступающих оказался ее супруг Иосиф Пригожин.
"С трудом оправившись от шока, который меня настиг неделю назад, когда под маской Ананаса оказался мой собственный муж, мы все были повергнуты в новый", — написала Валерия.
Исполнительница не уточнила кто из участников удивил ее на этот раз.
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля 2020, 05:42Культура
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
 
ШоубизИосиф ПригожинРоссияНТВ (телеканал)Валерия (Алла Перфилова)
 
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