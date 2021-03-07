https://ria.ru/20210307/shok-1600243076.html

Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ

Валерия рассказала о шоке на съемках передачи на НТВ

Певица Валерия в Instagram рассказала о шоке, который она испытала во время съемок шоу "Маска" на НТВ. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T05:02

2021-03-07T05:02

2021-03-07T05:03

иосиф пригожин

россия

шоубиз

нтв (телеканал)

валерия (алла перфилова)

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Певица Валерия в Instagram рассказала о шоке, который она испытала во время съемок шоу "Маска" на НТВ.По словам артистки, это чувство она пережила на проекте уже дважды — первый, когда среди выступающих оказался ее супруг Иосиф Пригожин."С трудом оправившись от шока, который меня настиг неделю назад, когда под маской Ананаса оказался мой собственный муж, мы все были повергнуты в новый", — написала Валерия.Исполнительница не уточнила кто из участников удивил ее на этот раз.

https://ria.ru/20200717/1574473961.html

россия

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2021

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иосиф пригожин, россия, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова)