Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Саратовой
© РИА Новости / Александр НатрускинЧлен Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Известная правозащитница Хеда Саратова была безгранично предана своему делу и всегда стремилась к защите прав человека, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев сообщил РИА Новости, что Саратова скончалась в Чечне в результате болезни.
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"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Хеды Саратовой...Уход Хеды Саратовой — невосполнимая утрата для всего российского правозащитного сообщества. Светлая память",- написала омбудсмен в Instagram.
Уполномоченный рассказала, что Хеда Саратова была безгранично предана своему делу, всегда отстаивала правду и справедливость, стремилась к тому, чтобы права и законные интересы человека и гражданина неукоснительно соблюдались.