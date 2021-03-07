https://ria.ru/20210307/saratova-1600282417.html

Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Саратовой

Москалькова выразила соболезнования в связи со смертью Саратовой

Известная правозащитница Хеда Саратова была безгранично предана своему делу и всегда стремилась к защите прав человека, рассказала уполномоченный по правам... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T15:55

2021-03-07T15:55

2021-03-07T15:55

хеда саратова

татьяна москалькова

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Известная правозащитница Хеда Саратова была безгранично предана своему делу и всегда стремилась к защите прав человека, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев сообщил РИА Новости, что Саратова скончалась в Чечне в результате болезни.Уполномоченный рассказала, что Хеда Саратова была безгранично предана своему делу, всегда отстаивала правду и справедливость, стремилась к тому, чтобы права и законные интересы человека и гражданина неукоснительно соблюдались.

https://ria.ru/20200726/1574952826.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хеда саратова, татьяна москалькова