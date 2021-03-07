Член СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Саратовой
© РИА Новости / Александр НатрускинЧлен Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Член СПЧ при главе Чечни, известная правозащитница Хеда Саратова защищала права кавказцев не только в Чечне, но и в других регионах России, для нее было главным - помогать людям, рассказал член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.
Глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев сообщил РИА Новости, что Саратова скончалась в Чечне в результате болезни.
"С Хедой Саратовой я не раз встречался на правозащитных мероприятиях. Она была заметной фигурой на Северном Кавказе. В свое время она рассказывала об ужасах чеченской войны. Не хотела, чтобы погибали мирные жители, мечтала, чтобы кровопролитие остановилось", - поделился с РИА Новости Брод.
По его словам, не все приняли то, что Саратова вошла в Совет по правам человека при главе Чечни, где она уже как правозащитник защищала людей своей республики "от бюрократов, от произвола".
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"Но для неё было главным - помогать людям. Удостоверение члена Совета помогало ей не в решении личных проблем, помогало открывать двери к чиновникам, силовикам, чтобы спасать людей. Причём, не только в Чечне и на Кавказе. Она защищала права кавказцев и в других регионах России. Тех, кого подвергли пыткам в изоляторах, колониях, кого выгоняли с работы по "пятому пункту". Одним хорошим, настоящим человеком стало меньше", - подчеркнул Брод.
Саратова, 1965 года рождения, с начала военных действий в Чечне в начале 2000-х годов активно занималась правозащитной деятельностью, последние годы занималась проблемой возвращения женщин и детей, насильно вывезенных мужьями в зону боевых действий в Сирии и Ираке, помогала родственникам в их поиске.