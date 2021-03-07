https://ria.ru/20210307/saratova-1600272761.html

Член СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Саратовой

Член СПЧ выразил соболезнования в связи со смертью Саратовой

Член СПЧ при главе Чечни, известная правозащитница Хеда Саратова защищала права кавказцев не только в Чечне, но и в других регионах России, для нее было главным РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T13:31

2021-03-07T13:31

2021-03-07T13:31

хеда саратова

александр брод

ирак

сирия

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Член СПЧ при главе Чечни, известная правозащитница Хеда Саратова защищала права кавказцев не только в Чечне, но и в других регионах России, для нее было главным - помогать людям, рассказал член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.Глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев сообщил РИА Новости, что Саратова скончалась в Чечне в результате болезни.По его словам, не все приняли то, что Саратова вошла в Совет по правам человека при главе Чечни, где она уже как правозащитник защищала людей своей республики "от бюрократов, от произвола".Саратова, 1965 года рождения, с начала военных действий в Чечне в начале 2000-х годов активно занималась правозащитной деятельностью, последние годы занималась проблемой возвращения женщин и детей, насильно вывезенных мужьями в зону боевых действий в Сирии и Ираке, помогала родственникам в их поиске.

https://ria.ru/20200726/1574952826.html

ирак

сирия

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хеда саратова, александр брод, ирак, сирия, общество