https://ria.ru/20210307/saratov-1600276896.html
Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды
Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды
В Саратове из-за аварии на водоводе более 40 тысяч человек остались без холодной воды, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T14:42
2021-03-07T14:42
2021-03-07T16:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинский район
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg
САРАТОВ, 7 мар — РИА Новости. В Саратове из-за аварии на водоводе более 40 тысяч человек остались без холодной воды, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, авария произошла на улице Навашина. Водовод отключили из-за разгерметизации задвижки. Без воды остались 188 многоквартирных домов и 343 — в частном секторе. Всего там проживают 40,9 тысячи человек.Устранить аварию планируется завтра, 8 марта, к 13:00 по местному времени, отметили в МЧС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/truby-1598982453.html
ленинский район
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_91c73e7972f703e2fdaea892e6f31c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинский район, саратов, происшествия