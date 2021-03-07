https://ria.ru/20210307/saratov-1600276896.html

Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды

Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды

В Саратове из-за аварии на водоводе более 40 тысяч человек остались без холодной воды, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T14:42

2021-03-07T14:42

2021-03-07T16:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинский район

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 7 мар — РИА Новости. В Саратове из-за аварии на водоводе более 40 тысяч человек остались без холодной воды, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, авария произошла на улице Навашина. Водовод отключили из-за разгерметизации задвижки. Без воды остались 188 многоквартирных домов и 343 — в частном секторе. Всего там проживают 40,9 тысячи человек.Устранить аварию планируется завтра, 8 марта, к 13:00 по местному времени, отметили в МЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/truby-1598982453.html

ленинский район

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинский район, саратов, происшествия