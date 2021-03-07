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Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды
Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды
В Саратове из-за аварии на водоводе более 40 тысяч человек остались без холодной воды, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T14:42
2021-03-07T16:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинский район
саратов
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САРАТОВ, 7 мар — РИА Новости. В Саратове из-за аварии на водоводе более 40 тысяч человек остались без холодной воды, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, авария произошла на улице Навашина. Водовод отключили из-за разгерметизации задвижки. Без воды остались 188 многоквартирных домов и 343 — в частном секторе. Всего там проживают 40,9 тысячи человек.Устранить аварию планируется завтра, 8 марта, к 13:00 по местному времени, отметили в МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинский район, саратов, происшествия

Более 40 тысяч жителей Саратова остались без холодной воды

14:42 07.03.2021 (обновлено: 16:22 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САРАТОВ, 7 мар — РИА Новости. В Саратове из-за аварии на водоводе более 40 тысяч человек остались без холодной воды, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, авария произошла на улице Навашина. Водовод отключили из-за разгерметизации задвижки. Без воды остались 188 многоквартирных домов и 343 — в частном секторе. Всего там проживают 40,9 тысячи человек.
Устранить аварию планируется завтра, 8 марта, к 13:00 по местному времени, отметили в МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинский районСаратовПроисшествия
 
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