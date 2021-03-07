https://ria.ru/20210307/rosrybolovstvo-1600282593.html

Управление Росрыболовства начало расследование после пожара на Оби

Управление Росрыболовства начало расследование после пожара на Оби

Территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование после возгорания на реке Обь в районе Нижневартовска в результате аварии на... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T16:01

2021-03-07T16:01

2021-03-07T16:01

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

нижневартовск

обь

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование после возгорания на реке Обь в районе Нижневартовска в результате аварии на газопроводе, говорится в сообщении Росрыболовства.Ведомство указывает, что в воскресенье представители центрального аппарата Росрыболовства и его Нижнеобского территориального управления осмотрели место прорыва газопровода.Специалисты приступят к сбору образцов воды, почвы, гидробионтов после того как место аварии станет доступно.Статья 8.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ устанавливает ответственность за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биоресурсов. Подобное нарушение может повлечь штраф для юридических лиц от 10 до 15 тысяч рублей. В свою очередь статья 8.48 устанавливает ответственность за несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов.Так, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов или иная деятельность, оказывающая неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания без применения необходимых мер по их сохранению влечет штраф для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210307/nizhnevartovsk-1600257787.html

нижневартовск

обь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), нижневартовск, обь, происшествия