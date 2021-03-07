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Управление Росрыболовства начало расследование после пожара на Оби
Управление Росрыболовства начало расследование после пожара на Оби
Территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование после возгорания на реке Обь в районе Нижневартовска в результате аварии на... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:01
2021-03-07T16:01
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
нижневартовск
обь
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование после возгорания на реке Обь в районе Нижневартовска в результате аварии на газопроводе, говорится в сообщении Росрыболовства.Ведомство указывает, что в воскресенье представители центрального аппарата Росрыболовства и его Нижнеобского территориального управления осмотрели место прорыва газопровода.Специалисты приступят к сбору образцов воды, почвы, гидробионтов после того как место аварии станет доступно.Статья 8.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ устанавливает ответственность за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биоресурсов. Подобное нарушение может повлечь штраф для юридических лиц от 10 до 15 тысяч рублей. В свою очередь статья 8.48 устанавливает ответственность за несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов.Так, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов или иная деятельность, оказывающая неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания без применения необходимых мер по их сохранению влечет штраф для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей.
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), нижневартовск, обь, происшествия

Управление Росрыболовства начало расследование после пожара на Оби

16:01 07.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России во время тушения пожара в Омске
Сотрудник МЧС России во время тушения пожара в Омске - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование после возгорания на реке Обь в районе Нижневартовска в результате аварии на газопроводе, говорится в сообщении Росрыболовства.
Ведомство указывает, что в воскресенье представители центрального аппарата Росрыболовства и его Нижнеобского территориального управления осмотрели место прорыва газопровода.

"Нижнеобским ТУ Росрыболовства возбуждено административное расследование по признакам состава административного правонарушения по статьям 8.33 и 8.48 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Специалисты приступят к сбору образцов воды, почвы, гидробионтов после того как место аварии станет доступно.
Статья 8.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ устанавливает ответственность за нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биоресурсов. Подобное нарушение может повлечь штраф для юридических лиц от 10 до 15 тысяч рублей. В свою очередь статья 8.48 устанавливает ответственность за несоблюдение требований к сохранению водных биоресурсов.
Так, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов или иная деятельность, оказывающая неблагоприятное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания без применения необходимых мер по их сохранению влечет штраф для юридических лиц от 100 до 200 тысяч рублей.
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Вчера, 10:25
Ростехнадзор расследует причины происшествия на Оби под Нижневартовском
 
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)НижневартовскОбьПроисшествия
 
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