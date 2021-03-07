В Красноярском крае ребенок погиб, задохнувшись в снегу
КРАСНОЯРСК, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили дело после смерти 11-летнего ребенка на севере Красноярского края, который, вероятно, задохнулся под снегом после прыжка в сугроб, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"В Мотыгинском районе по факту смерти 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело … По предварительным данным, когда бабушка мальчика ушла по делам из дома, ребенок пошел гулять на улицу и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся. В настоящее время по данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему)", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика в Мотыгинском районе Красноярского края поступило ночью 6 марта. Оперативники обнаружили тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти в огороде за надворными постройками. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.