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В Красноярском крае ребенок погиб, задохнувшись в снегу
В Красноярском крае ребенок погиб, задохнувшись в снегу
Следователи возбудили дело после смерти 11-летнего ребенка на севере Красноярского края, который, вероятно, задохнулся под снегом после прыжка в сугроб,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T15:47
2021-03-07T15:47
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
мотыгинский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили дело после смерти 11-летнего ребенка на севере Красноярского края, который, вероятно, задохнулся под снегом после прыжка в сугроб, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В ведомстве пояснили, что сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика в Мотыгинском районе Красноярского края поступило ночью 6 марта. Оперативники обнаружили тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти в огороде за надворными постройками. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, мотыгинский район, происшествия

В Красноярском крае ребенок погиб, задохнувшись в снегу

15:47 07.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 мар - РИА Новости. Следователи возбудили дело после смерти 11-летнего ребенка на севере Красноярского края, который, вероятно, задохнулся под снегом после прыжка в сугроб, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"В Мотыгинском районе по факту смерти 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело … По предварительным данным, когда бабушка мальчика ушла по делам из дома, ребенок пошел гулять на улицу и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся. В настоящее время по данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему)", - говорится в сообщении.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 13:11
Следствие выяснит обстоятельства гибели ребенка из Владимирской области
В ведомстве пояснили, что сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика в Мотыгинском районе Красноярского края поступило ночью 6 марта. Оперативники обнаружили тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти в огороде за надворными постройками. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайМотыгинский районПроисшествия
 
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