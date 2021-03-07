https://ria.ru/20210307/produkty--1600095292.html

ЗОЖ, не возьмешь: сколько зарабатывают на псевдополезных продуктах

ЗОЖ, не возьмешь: сколько зарабатывают на псевдополезных продуктах

Пандемия заставила тщательнее заботиться о здоровье. Люди стараются выбирать товары с этикеткой "полезные". Столичная мода на правильное питание... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T08:00

2021-03-07T08:00

2021-03-07T09:24

здоровый образ жизни (зож)

цены

продукты

экономика

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пандемия заставила тщательнее заботиться о здоровье. Люди стараются выбирать товары с этикеткой "полезные". Столичная мода на правильное питание распространилась и в регионах. Однако экономисты считают это лишь маркетинговым ходом, позволяющим накручивать ценник. Под видом ЗОЖ-продуктов реализуют обычные, зачастую напичканные сахаром и красителями. Сколько стоит "здоровый" рынок — в материале РИА Новости. Переходим на ЗОЖСладости без сахара, кофе без кофеина, молоко без лактозы и все с приставкой "супер" — прошлым летом магазины и интернет-площадки подметили, что покупатели активнее интересуются товарами для здорового образа жизни. Например, растительное молоко стали покупать в 46 раз чаще, орехи — в 24, ростки пшеницы и сушеные ягоды — более чем в 15. Налегали россияне на сухофрукты, травяные сборы, морские водоросли, гранолу, сублимированные ягоды: спрос увеличился в 11 раз. Продукты без глютена — тоже в топе."ЗОЖ приобрел особую актуальность в 2020-м, в пандемию. До 58 процентов отечественных потребителей признаются, что учитывают его правила при покупке товаров повседневного спроса. Однако настоящих зожников не так много. Большинство — интересующиеся", — отмечает Светлана Казанцева, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова. "Зеленый камуфляж" наступаетРынок здорового питания в России растет, что сулит его игрокам финансовый успех. За минувшее десятилетие сформировался круг постоянных потребителей. Среди покупателей органических продуктов преобладают замужние женщины с детьми в возрасте 25-35 лет. И, как показывают опросы, зожников с каждым годом все больше.Ретейл всячески пропагандирует философию здорового питания. Указывают на три критерия — безопасность, экологичность и натуральность.Однако на деле большинство продуктов, предлагаемых в магазинах, назвать полезными язык не поворачивается. Согласно исследованию Международной сети по защите прав потребителей (ICPEN), примерно 40 процентов сообщений об экологичности — гринвошинг, или "зеленый камуфляж". Это особая форма экомаркетинга, когда покупателей намеренно вводят в заблуждение относительно свойств продукта при помощи бездоказательных или абстрактных утверждений, а также сокрытия информации, чтобы выглядеть "полезнее". Покупатели в погоне за здоровым телом и духом приобретают продукцию недобросовестных производителей. По опросу Nielsen, 41 процент потребителей во всем мире доверяет указаниям "эко", "био", "натуральный" на упаковке. "Например, фитнес-батончики, фитнес-мюсли не имеют никакого отношения к здоровому питанию. Если посмотрите на состав, увидите, что там много сахара и добавок. Чем меньше ингредиентов, тем менее химически обработан продукт. Кроме того, обращайте внимание на заменители, окислители, красители", — говорит Татьяна Епифанова, специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению. Польза суперфудов сильно преувеличена. Так, по статистике, каждому десятому россиянину не хватает белка. Нужно всегда правильно питаться, удовлетворять базовые потребности. Иначе модные протеиновые добавки — что мертвому припарка. Россия богата собственными родными и понятными суперфудами: репой, тыквой, малиной, смородиной, крыжовником. Отечественные продукты обладают мощными антиоксидантными свойствами и по витаминам не уступают заморским. "Кроме того, в погоне за модой на ЗОЖ многие, наоборот, лишают организм необходимых веществ. Например, отказываются от жира, из которого на 70 процентов состоит мозг человека. В результате у нас увеличилось число нейродегенеративных диагнозов (болезнь Альцгеймера)", — предупреждает Татьяна Епифанова Заработать на здоровом образе жизниНа пищевых модниках производители и продавцы неплохо зарабатывают. Повышенное внимание к правильному питанию — общемировая тенденция. Рынок продуктов "Health and Wellness" растет в полтора раза быстрее ВВП. По расчетам аналитической компании Euromonitor international, с 2014 по 2019 год этот сегмент прибавил более 50 процентов. Россия не исключение. В последние пять лет продажи ЗОЖ-продуктов (без спортивного питания) увеличиваются в среднем на 8,5 процента в год. Но по мере постепенного насыщения рынка, темпы снижаются. По оценке Euromonitor international, в 2020-м оборот достиг 914,3 миллиарда рублей. В 2021-м ожидают 949,8 миллиарда, к 2023-му — больше триллиона. В целом продовольственная розница в 2019-м в России — это 16,1 триллиона рублей в год. Таким образом, ЗОЖ занимает пять-шесть процентов рынка. "Следует признать это весьма значимым сегментом с опережающими темпами развития. Повышение внимания к здоровью по мере развития общества, старение населения, социально одобряемое потребительское поведение, распространенность и доступность ЗОЖ-товаров — все это способствует росту рынка здорового питания. Как говорится, "спрос рождает предложение", и наоборот, — "предложение обеспечивает спрос", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. Но есть и сдерживающие факторы. Главный — высокие цены на "Health and Wellness" при снижении доходов населения. Поэтому "народным" этот сегмент не станет, считает эксперт. Кроме того, сказываются не лишенные основания сомнения в полезности ЗОЖ-товаров. И здесь вся надежда на внимательность и сознательность покупателей.

https://rsport.ria.ru/20210220/orekhi-1598417512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), цены, продукты, экономика