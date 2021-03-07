https://ria.ru/20210307/prazdnik-1600039408.html

Международный день детского телевидения и радиовещания

Международный день детского телевидения и радиовещания

Международный день детского телевидения и радиовещания (The International Children’s Day of Broadcasting, ICDB) ежегодно отмечается во всем мире в первое... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T00:43

2021-03-07T00:43

2021-03-07T00:43

международный день детского телевидения и радиовещания

справки

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Международный день детского телевидения и радиовещания (The International Children’s Day of Broadcasting, ICDB) ежегодно отмечается во всем мире в первое воскресенье марта. В 2021 году дата приходится на 7 марта.Праздник был учрежден Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 1991 году с целью повысить уровень освещения детских вопросов в СМИ.По замыслу ЮНИСЕФ, он позволяет обратить внимание общества на проблемы, связанные с нарушениями прав детей и молодежи.Международный день детского вещания отмечают сотни вещателей по всему миру. Родиной информационного вещания для детей и молодежи является Америка. В Советском Союзе первая детская передача вышла в 1939 году, она называлась "С новым годом". 18 января 1963 года считается датой рождения детского телевидения в России. В этот день была образована Главная редакция программ для детей Центрального телевидения. В 1980-х годах детское телевещание составляло более 50% всего эфирного времени. Среди лучших советских передач: "Хочу все знать", "АБВГДейка", "Будильник", "Ералаш", "Спокойной ночи, малыши", "В гостях у сказки", "Детский час". Первым молодежным радиоканалом стала радиостанция "Юность", ее позывные впервые прозвучали в эфире 16 октября 1962 года. К концу XX века количество телепрограмм для детей сократилось более чем в восемь раз. Так, в сетке вещания основных шести телеканалов детям отвели только 5,7% эфирного времени.В 2000-х годах начали появляться специализированные детские телеканалы, которые со временем запустили круглосуточное вещание.В настоящее время более чем в 100 странах мира тысячи различных телевизионных каналов и радиостанций предоставляют эфирное время для трансляции детских теле- и радиопрограмм.В настоящее время в России вещают более 20 детских телеканалов: "Карусель", "Мульт", "Мульт Музыка", "Мама", СТСkids, "Детский", "Радость моя", Tiji, Nickelodeon и Nick Jr, Disney, "Мультиландия", "Малыш ТВ", Da Vinci, "В гостях у сказки", "О!", Baby TV, Gulli girl, Cartoon network, "Рыжий" и т.д. Среди радиостанций для детей: "Детское радио", "Радио Disney" и др. По данным статистики, среди зрителей кабельного и интерактивного телевидения, в среднем в 2020 году на детские каналы пришлось 20,6% общего времени просмотра, на развлекательные – 14,4%. Среди зрителей спутникового телевидения детский контент составил 40,8%. В Международный день детского телевидения и радиовещания во многих странах мира вручаются премии и награды.В 1994 году ЮНИСЕФ и Международная академия телевизионных искусств и наук (The International Academy of Television Arts and Sciences) учредили специальную награду для телекомпании, чья программа в этот день наиболее полно отражала миссию праздника.В 2008 году ЮНИСЕФ начал присуждать свою собственную премию в области не только телевидения, но и радиовещания. В 2011 году ЮНИСЕФ сложил с себя инициативу проведения Международного дня детского телевидения и радиовещания, но при этом призвал продолжать отмечать его, привлекать молодых людей в качестве создателей телевизионных программ и делиться планами по созданию новых проектов с участием молодежи со всем сообществом ЮНИСЕФ/В этот день по всему миру проводятся специальные программы на теле- и радиостанциях. Дети, подростки и молодежь становятся не только слушателями и зрителями, но и активно принимают участие в процессе создания передач, а также в различных тематических мероприятиях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день детского телевидения и радиовещания, справки