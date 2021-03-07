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В Новосибирске произошел пожар в частном хостеле
В Новосибирске произошел пожар в частном хостеле
Три человека пострадали при пожаре в воскресенье в частном хостеле в Новосибирске, они госпитализированы с ожогами, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T08:30
2021-03-07T09:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в воскресенье в частном хостеле в Новосибирске, они госпитализированы с ожогами, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области."В 04.22 (00.22 мск) произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме на улице Волочаевской. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел второй этаж жилого дома. В течение часа пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждены второй и мансардный этаж на общей площади 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций мансардного этажа", - сообщили в главке.В ГУМЧС уточнили, что до прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, размещены у родственников. Со слов хозяина, в доме располагался хостел с 14 жилыми помещениями."Пострадали три человека – две женщины и мужчина, с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в ожоговый центр. На реагирование привлекались 32 человека и десять единиц техники", - сообщил представитель ГУМЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске произошел пожар в частном хостеле

08:30 07.03.2021 (обновлено: 09:06 07.03.2021)
 
Сотрудники МЧС на месте пожара в хостеле на улице Волочаевской в Новосибирске. 7 марта 2021
Сотрудники МЧС на месте пожара в хостеле на улице Волочаевской в Новосибирске. 7 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в воскресенье в частном хостеле в Новосибирске, они госпитализированы с ожогами, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области.
"В 04.22 (00.22 мск) произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме на улице Волочаевской. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел второй этаж жилого дома. В течение часа пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждены второй и мансардный этаж на общей площади 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций мансардного этажа", - сообщили в главке.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 08:01
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В ГУМЧС уточнили, что до прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, размещены у родственников. Со слов хозяина, в доме располагался хостел с 14 жилыми помещениями.
"Пострадали три человека – две женщины и мужчина, с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в ожоговый центр. На реагирование привлекались 32 человека и десять единиц техники", - сообщил представитель ГУМЧС.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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