https://ria.ru/20210307/pozhar-1600248661.html

В Новосибирске произошел пожар в частном хостеле

В Новосибирске произошел пожар в частном хостеле

Три человека пострадали при пожаре в воскресенье в частном хостеле в Новосибирске, они госпитализированы с ожогами, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T08:30

2021-03-07T08:30

2021-03-07T09:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в воскресенье в частном хостеле в Новосибирске, они госпитализированы с ожогами, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области."В 04.22 (00.22 мск) произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме на улице Волочаевской. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел второй этаж жилого дома. В течение часа пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждены второй и мансардный этаж на общей площади 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций мансардного этажа", - сообщили в главке.В ГУМЧС уточнили, что до прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, размещены у родственников. Со слов хозяина, в доме располагался хостел с 14 жилыми помещениями."Пострадали три человека – две женщины и мужчина, с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в ожоговый центр. На реагирование привлекались 32 человека и десять единиц техники", - сообщил представитель ГУМЧС.

https://ria.ru/20210307/pozhar-1600247484.html

новосибирск

новосибирская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, новосибирская область, происшествия