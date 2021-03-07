https://ria.ru/20210307/pozhar-1600247297.html

При пожаре в многоэтажном доме в Уфе погибли три человека

При пожаре в многоэтажном доме в Уфе погибли три человека

Жертвами пожара в многоэтажном доме в Уфе стали три человека, сообщил башкирский главк МЧС. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T07:57

2021-03-07T07:57

2021-03-07T09:12

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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УФА, 7 мар — РИА Новости. Жертвами пожара в многоэтажном доме в Уфе стали три человека, сообщил башкирский главк МЧС.Пожар в девятиэтажном доме по улице Ферина начался около двух часов ночи, горела квартира на четвертом этаже. При этом погибли две женщины и ребенок — мальчик 2009 года рождения. Еще четыре человека пострадали, все они отравились продуктами горения.Из дома эвакуировали 150 человек, в том числе 46 детей. Для них организовали пункт временного размещения в школе № 51.К 06:44 пожар полностью ликвидировали. В тушении участвовали 83 человека и 26 единиц техники.Причина пожара устанавливается, на месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС.

https://ria.ru/20210306/pozhar-1600187453.html

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия