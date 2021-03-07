Москвичей в воскресенье ожидает метель и порывистый ветер
09:38 07.03.2021 (обновлено: 09:43 07.03.2021)
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами снег и метель, а также порывистый ветер и очень низкое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением активного атмосферного фронта окклюзии, связанного с теплым сектором северо-атлантического циклона, который будет сопровождаться полчищами снеговых туч, усилениями ветра порой до штормовых значений, метелью с ухудшением видимости, повышением температуры и аномально низким атмосферным давлением. Поэтому в Москве облачно, временами снег, метель. Температура воздуха днем ноль-минус 2, в Подмосковье - минус 4-плюс 1", - сказал Тишковец.
6 марта, 14:40В Москве на выходных "рухнет" атмосферное давление
Он отметил, что при метели ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров.
Синоптик добавил, что ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет сильно падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц ниже нормы, лишь к вечеру оно начнёт расти.