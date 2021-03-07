Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/pogoda-1600253960.html
Москвичей в воскресенье ожидает метель и порывистый ветер
Москвичей в воскресенье ожидает метель и порывистый ветер
Облачная погода, временами снег и метель, а также порывистый ветер и очень низкое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:38
2021-03-07T09:43
евгений тишковец
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566678_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_cf110457fd645da86ebc973368cf85ab.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами снег и метель, а также порывистый ветер и очень низкое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что при метели ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров.Синоптик добавил, что ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет сильно падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц ниже нормы, лишь к вечеру оно начнёт расти.
https://ria.ru/20210306/davlenie-1600203709.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566678_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_9987e524be9951e01eb68cc37ee1a298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, общество

Москвичей в воскресенье ожидает метель и порывистый ветер

09:38 07.03.2021 (обновлено: 09:43 07.03.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами снег и метель, а также порывистый ветер и очень низкое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением активного атмосферного фронта окклюзии, связанного с теплым сектором северо-атлантического циклона, который будет сопровождаться полчищами снеговых туч, усилениями ветра порой до штормовых значений, метелью с ухудшением видимости, повышением температуры и аномально низким атмосферным давлением. Поэтому в Москве облачно, временами снег, метель. Температура воздуха днем ноль-минус 2, в Подмосковье - минус 4-плюс 1", - сказал Тишковец.
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 14:40
В Москве на выходных "рухнет" атмосферное давление
Он отметил, что при метели ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров.
Синоптик добавил, что ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет сильно падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц ниже нормы, лишь к вечеру оно начнёт расти.
 
Евгений ТишковецОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния