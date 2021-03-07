https://ria.ru/20210307/pogoda-1600253960.html

Москвичей в воскресенье ожидает метель и порывистый ветер

Москвичей в воскресенье ожидает метель и порывистый ветер

Облачная погода, временами снег и метель, а также порывистый ветер и очень низкое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T09:38

2021-03-07T09:38

2021-03-07T09:43

евгений тишковец

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568566678_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_cf110457fd645da86ebc973368cf85ab.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, временами снег и метель, а также порывистый ветер и очень низкое атмосферное давление ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице опустится до минус 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что при метели ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров.Синоптик добавил, что ветер западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет сильно падать и составит 728 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц ниже нормы, лишь к вечеру оно начнёт расти.

https://ria.ru/20210306/davlenie-1600203709.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, общество