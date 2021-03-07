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Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал "Российской... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T04:58
2021-03-07T04:58
россия
александр сафонов
пенсии
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал "Российской газете" о факторах, от которых зависит будущая пенсия.Экономист объяснил, что на ее величину влияет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии.Подчеркивается, что страховая пенсия формируется следующим образом: за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент.При этом при расчете стажа есть определенные льготы: женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за полтора года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4 коэффициента, за третьего — 8,1 коэффициента. Также льготу имеет один из родителей, ухаживающий за ребенком-инвалидом — 1,8 коэффициента за год.Добавляется, что другое важное условие — размер заработка. Чем он выше, тем больше начисляют коэффициентов.Кроме того, повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать. Также повысить размер пенсии можно за счет участия в добровольных пенсионных программах.
https://ria.ru/20210303/pensiya-1599680982.html
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россия, александр сафонов, пенсии, пенсионный фонд рф, общество

Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии

04:58 07.03.2021
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Depositphotos / Denis Vostrikov
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал "Российской газете" о факторах, от которых зависит будущая пенсия.
Экономист объяснил, что на ее величину влияет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии.
"Фиксированные выплаты выплачивается всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия и она у каждого своя", — отметил Сафонов.
Подчеркивается, что страховая пенсия формируется следующим образом: за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент.
При этом при расчете стажа есть определенные льготы: женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за полтора года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4 коэффициента, за третьего — 8,1 коэффициента. Также льготу имеет один из родителей, ухаживающий за ребенком-инвалидом — 1,8 коэффициента за год.
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Добавляется, что другое важное условие — размер заработка. Чем он выше, тем больше начисляют коэффициентов.
Кроме того, повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать. Также повысить размер пенсии можно за счет участия в добровольных пенсионных программах.
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