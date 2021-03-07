https://ria.ru/20210307/pensiya-1600242885.html

Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии

Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал "Российской... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T04:58

2021-03-07T04:58

2021-03-07T04:58

россия

александр сафонов

пенсии

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал "Российской газете" о факторах, от которых зависит будущая пенсия.Экономист объяснил, что на ее величину влияет размер фиксированной выплаты — числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии.Подчеркивается, что страховая пенсия формируется следующим образом: за каждый год трудового стажа начисляется один коэффициент.При этом при расчете стажа есть определенные льготы: женщины, находившиеся в отпуске по уходу за детьми, получают за полтора года декрета за первого ребенка 2,7 коэффициента, за второго — 5,4 коэффициента, за третьего — 8,1 коэффициента. Также льготу имеет один из родителей, ухаживающий за ребенком-инвалидом — 1,8 коэффициента за год.Добавляется, что другое важное условие — размер заработка. Чем он выше, тем больше начисляют коэффициентов.Кроме того, повышенные коэффициенты можно заработать, если при достижении пенсионного возраста гражданин продолжит работать. Также повысить размер пенсии можно за счет участия в добровольных пенсионных программах.

https://ria.ru/20210303/pensiya-1599680982.html

https://ria.ru/20210301/pensiya-1599489093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр сафонов, пенсии, пенсионный фонд рф, общество