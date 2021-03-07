https://ria.ru/20210307/organizatsiya-1600281254.html

В России распустили организацию "За права человека"

В России распустили организацию "За права человека"

Общероссийская организация "За права человека" ликвидирована решением второго чрезвычайного и внеочередного съезда, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T15:34

2021-03-07T15:34

2021-03-07T15:37

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

лев пономарев

движение "за права человека"

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Общероссийская организация "За права человека" ликвидирована решением второго чрезвычайного и внеочередного съезда, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Ранее правозащитник Лев Пономарев*, признанный СМИ-иноагентом, сообщил, что решение о ликвидации общероссийской организации "За права человека" будет принято на онлайн-съезде в ближайшее время, при этом бренд "За права человека" планируется сохранить. В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, в него вошел, в числе прочих, Пономарев*.Также в заявлении отмечается, что организация не признает себя "иностранным агентом", поскольку вся работа всегда велась в интересах граждан России. Кроме этого, делегаты съезда обязуются в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека в России.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус. Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.*Физическое лицо и организация, включенные в список иноагентов.

https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев , движение "за права человека", общество