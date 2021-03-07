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В России распустили организацию "За права человека"
В России распустили организацию "За права человека"
Общероссийская организация "За права человека" ликвидирована решением второго чрезвычайного и внеочередного съезда, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T15:34
2021-03-07T15:37
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
лев пономарев
движение "за права человека"
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Общероссийская организация "За права человека" ликвидирована решением второго чрезвычайного и внеочередного съезда, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.Ранее правозащитник Лев Пономарев*, признанный СМИ-иноагентом, сообщил, что решение о ликвидации общероссийской организации "За права человека" будет принято на онлайн-съезде в ближайшее время, при этом бренд "За права человека" планируется сохранить. В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, в него вошел, в числе прочих, Пономарев*.Также в заявлении отмечается, что организация не признает себя "иностранным агентом", поскольку вся работа всегда велась в интересах граждан России. Кроме этого, делегаты съезда обязуются в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека в России.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус. Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.*Физическое лицо и организация, включенные в список иноагентов.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев , движение "за права человека", общество

В России распустили организацию "За права человека"

15:34 07.03.2021 (обновлено: 15:37 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛев Пономарев
Лев Пономарев - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Общероссийская организация "За права человека" ликвидирована решением второго чрезвычайного и внеочередного съезда, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Ранее правозащитник Лев Пономарев*, признанный СМИ-иноагентом, сообщил, что решение о ликвидации общероссийской организации "За права человека" будет принято на онлайн-съезде в ближайшее время, при этом бренд "За права человека" планируется сохранить. В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, в него вошел, в числе прочих, Пономарев*.
"Мы, делегаты Съезда, представители 35 региональных отделений национальной общественной организации "За права человека" ... принимаем решение о роспуске национальной общественной организации "За права человека", - сообщается в документе.
Также в заявлении отмечается, что организация не признает себя "иностранным агентом", поскольку вся работа всегда велась в интересах граждан России. Кроме этого, делегаты съезда обязуются в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека в России.
Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус. Согласно закону, иностранные агенты, не устранившие нарушения после административного взыскания, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
*Физическое лицо и организация, включенные в список иноагентов.
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РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Лев ПономаревДвижение "За права человека"Общество
 
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