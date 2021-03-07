Обаятельный “мошенник”: лучшие роли Андрея Миронова

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7 марта 2021 года исполнилось бы 80 лет одному из самых популярных советских актеров, народному артисту РСФСР Андрею Миронову. Десятки ролей в кино и театре, работа на телевидении и сольные выступления – Миронов запомнился зрителю как талантливый импровизатор, обаятельный шутник и харизматичный актер.