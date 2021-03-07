https://ria.ru/20210307/novosibirsk-1600270744.html

В Новосибирске нашли тело девушки с ножевыми ранениями

В Новосибирске нашли тело девушки с ножевыми ранениями

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, сообщают областной главк МВД и управление Следственного комитета. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T12:50

2021-03-07T12:50

2021-03-07T16:38

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

дзержинский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, сообщают областной главк МВД и управление Следственного комитета.Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома на улице Кошурникова. Полицейские выехали на место и в течение часа установили подозреваемого — это 19-летний местный житель, ранее не судимый. Как выяснилось, он много раз ударил 17-летнюю подругу ножом, после чего украл у нее деньги и скрылся — поехал на такси к знакомой в Кемерово.Оперативники установили, что по дороге такси попало в ДТП, но молодой человек продолжил путь автостопом, подсев к дальнобойщику. Тогда полицейские связались с его знакомой в Кемерово, и та назначила молодому человеку встречу около одного из торговых центров. Там его и задержали. Вся операция заняла у полицейских четыре часа.Затем молодого человека доставили в отдел полиции в Кемерово. У него изъяли мобильный телефон, в котором сохранилась переписка с убитой.Следователи возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20210307/yamal-1600262516.html

https://ria.ru/20210303/konflikt-1599788964.html

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дзержинский район

новосибирская область

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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, дзержинский район, новосибирская область, происшествия