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В Новосибирске нашли тело девушки с ножевыми ранениями
В Новосибирске нашли тело девушки с ножевыми ранениями
Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, сообщают областной главк МВД и управление Следственного комитета. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T12:50
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следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
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новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, сообщают областной главк МВД и управление Следственного комитета.Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома на улице Кошурникова. Полицейские выехали на место и в течение часа установили подозреваемого — это 19-летний местный житель, ранее не судимый. Как выяснилось, он много раз ударил 17-летнюю подругу ножом, после чего украл у нее деньги и скрылся — поехал на такси к знакомой в Кемерово.Оперативники установили, что по дороге такси попало в ДТП, но молодой человек продолжил путь автостопом, подсев к дальнобойщику. Тогда полицейские связались с его знакомой в Кемерово, и та назначила молодому человеку встречу около одного из торговых центров. Там его и задержали. Вся операция заняла у полицейских четыре часа.Затем молодого человека доставили в отдел полиции в Кемерово. У него изъяли мобильный телефон, в котором сохранилась переписка с убитой.Следователи возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20210307/yamal-1600262516.html
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новосибирск
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, дзержинский район, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске нашли тело девушки с ножевыми ранениями

12:50 07.03.2021 (обновлено: 16:38 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки, сообщают областной главк МВД и управление Следственного комитета.
Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире дома на улице Кошурникова. Полицейские выехали на место и в течение часа установили подозреваемого — это 19-летний местный житель, ранее не судимый. Как выяснилось, он много раз ударил 17-летнюю подругу ножом, после чего украл у нее деньги и скрылся — поехал на такси к знакомой в Кемерово.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 11:10
На Ямале произошло тройное убийство
Оперативники установили, что по дороге такси попало в ДТП, но молодой человек продолжил путь автостопом, подсев к дальнобойщику. Тогда полицейские связались с его знакомой в Кемерово, и та назначила молодому человеку встречу около одного из торговых центров. Там его и задержали. Вся операция заняла у полицейских четыре часа.
Затем молодого человека доставили в отдел полиции в Кемерово. У него изъяли мобильный телефон, в котором сохранилась переписка с убитой.
Следователи возбудили уголовное дело.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 17:16
В Ингушетии конфликт между подростками закончился ножевым ранением
 
ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскДзержинский районНовосибирская областьПроисшествия
 
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