Ростехнадзор расследует причины происшествия на Оби под Нижневартовском
10:25 07.03.2021 (обновлено: 10:45 07.03.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и МЧС в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года
МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар - РИА Новости. Открытого горения на месте пожара на продуктопроводе под Нижневартовском практически нет, Ростехнадзор расследует причины происшествия, сообщила компания "СибурТюменьГаз".
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова проинформировала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби, предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе. По словам Радионовой, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.
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В компании "СибурТюменьГаз" уточняли, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет
"До 90% из 500-700 тонн продуктов газопереработки из специально отсеченного участка газопродуктопровода было направлено на сжигание в специально оборудованных амбарах. Открытого горения практически нет, довыжиг в амбарах завершим в ближайшее время. Цель – выжечь продукт полностью", - говорится в сообщении.
Как отметил гендиректор компании Александр Тепляков, рисков повторного возгорания нет, Ростехнадзор приступил к расследованию, направленному на установление причин происшествия.
"Участок газопродуктопровода – 2001 года постройки. Экспертиза промышленной безопасности с современными методами внутритрубной диагностики была завершена сертифицированной организацией в 2020 году с действием сертификатов до 2023 года, на данном участке дефектов по результатам экспертизы не обнаружено, предписаний надзорных органов не выносилось", - добавил Тепляков.
Он также сообщил, что технологический режим на предприятиях компании штатный. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода.