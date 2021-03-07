https://ria.ru/20210307/nizhnevartovsk-1600257787.html

Ростехнадзор расследует причины происшествия на Оби под Нижневартовском

Ростехнадзор расследует причины происшествия на Оби под Нижневартовском

Открытого горения на месте пожара на продуктопроводе под Нижневартовском практически нет, Ростехнадзор расследует причины происшествия, сообщила компания... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T10:25

2021-03-07T10:25

2021-03-07T10:45

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

происшествия

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МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мар - РИА Новости. Открытого горения на месте пожара на продуктопроводе под Нижневартовском практически нет, Ростехнадзор расследует причины происшествия, сообщила компания "СибурТюменьГаз".Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова проинформировала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби, предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе. По словам Радионовой, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.В компании "СибурТюменьГаз" уточняли, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нетКак отметил гендиректор компании Александр Тепляков, рисков повторного возгорания нет, Ростехнадзор приступил к расследованию, направленному на установление причин происшествия.Он также сообщил, что технологический режим на предприятиях компании штатный. Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода.

https://ria.ru/20210307/razliv-1600251737.html

https://ria.ru/20210306/proverka-1600183803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), происшествия