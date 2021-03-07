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Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
Жизнь в небоскребе позволяет насладиться видом из окна, но накладывает ограничения по здоровью. Для кого проживание в высотном доме может обернуться риском,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T04:10
2021-03-07T04:10
алексей хухрев
россия
небоскребы
жилье
здоровье
общество
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жизнь в небоскребе позволяет насладиться видом из окна, но накладывает ограничения по здоровью. Для кого проживание в высотном доме может обернуться риском, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.Высота дома не так важна, если говорить о влиянии на здоровье, но только до определенного момента, отметил врач. Например, из-за неисправности лифта серьезные проблемы могут возникнуть у людей с сердечно-сосудистыми и некоторыми другими заболеваниями. Но даже исправный скоростной лифт может быть причиной ухудшения самочувствия, если, к примеру, у вас обыкновенное ОРЗ и заложило ухо."Тридцатый этаж – это примерно 100–110 метров. Если человек туда поднимается за 10 секунд на лифте, то ему может быть достаточно больно", – предупредил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.А вот аллергикам жизнь на большой высоте пойдет на пользу, отметил врач: дело в том, что ветер поднимает пыльцу растений, являющуюся сильным аллергеном, примерно до 15-го этажа.
https://ria.ru/20210209/vtorichka-1596600895.html
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алексей хухрев, россия, небоскребы, жилье, здоровье, общество

Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах

04:10 07.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жизнь в небоскребе позволяет насладиться видом из окна, но накладывает ограничения по здоровью. Для кого проживание в высотном доме может обернуться риском, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
Высота дома не так важна, если говорить о влиянии на здоровье, но только до определенного момента, отметил врач. Например, из-за неисправности лифта серьезные проблемы могут возникнуть у людей с сердечно-сосудистыми и некоторыми другими заболеваниями.
"Если вы живете на 30-м этаже и вдруг сломается лифт, а у вас ишемическая болезнь сердца, то ничего хорошего в этом нет. Лишний вес, заболевания опорно-двигательного аппарата и астма тогда тоже станут проблемой", – пояснил Алексей Хухрев.
Но даже исправный скоростной лифт может быть причиной ухудшения самочувствия, если, к примеру, у вас обыкновенное ОРЗ и заложило ухо.
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"Тридцатый этаж – это примерно 100–110 метров. Если человек туда поднимается за 10 секунд на лифте, то ему может быть достаточно больно", – предупредил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
А вот аллергикам жизнь на большой высоте пойдет на пользу, отметил врач: дело в том, что ветер поднимает пыльцу растений, являющуюся сильным аллергеном, примерно до 15-го этажа.
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Алексей ХухревРоссияНебоскребыЖильеЗдоровьеОбщество
 
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