https://ria.ru/20210307/neboskreby-1600237957.html

Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах

Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах

Жизнь в небоскребе позволяет насладиться видом из окна, но накладывает ограничения по здоровью. Для кого проживание в высотном доме может обернуться риском,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T04:10

2021-03-07T04:10

2021-03-07T04:10

алексей хухрев

россия

небоскребы

жилье

здоровье

общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Жизнь в небоскребе позволяет насладиться видом из окна, но накладывает ограничения по здоровью. Для кого проживание в высотном доме может обернуться риском, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.Высота дома не так важна, если говорить о влиянии на здоровье, но только до определенного момента, отметил врач. Например, из-за неисправности лифта серьезные проблемы могут возникнуть у людей с сердечно-сосудистыми и некоторыми другими заболеваниями. Но даже исправный скоростной лифт может быть причиной ухудшения самочувствия, если, к примеру, у вас обыкновенное ОРЗ и заложило ухо."Тридцатый этаж – это примерно 100–110 метров. Если человек туда поднимается за 10 секунд на лифте, то ему может быть достаточно больно", – предупредил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.А вот аллергикам жизнь на большой высоте пойдет на пользу, отметил врач: дело в том, что ветер поднимает пыльцу растений, являющуюся сильным аллергеном, примерно до 15-го этажа.

https://ria.ru/20210209/vtorichka-1596600895.html

https://realty.ria.ru/20210220/moskva-1598066727.html

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алексей хухрев, россия, небоскребы, жилье, здоровье, общество