Спилберг советской сцены. Выставка о художнике "Ленкома"

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"Придумали?" — "Да". — "Что?" — "Лошадь". Марк Захаров несколько секунд молчал. Потом собрался с мыслями и не без ехидства ответил стоящему перед ним Олегу Шейнцису: "Хорошая декорация. Идите к директору, скажите ему, он в обморок упадет от такой радости".

Но времени изобретать что-то другое уже просто не было: на носу премьера "Поминальной молитвы", билеты, естественно, распроданы. Режиссер и художник, которым поручили делать спектакль, сбежали из Москвы, не сказав Захарову ни слова! Худрук "Ленкома" был в панике.

А Шейнцис, попав в цейтнот, создал один из своих лучших спектаклей.