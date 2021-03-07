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Музеи Подмосковья будут работать бесплатно для женщин и детей 8 марта
Музеи Подмосковья будут работать бесплатно для женщин и детей 8 марта
Подмосковные музеи будут работать бесплатно для женщин и детей 8 марта, сообщили в пресс-службе областного министерства культуры. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T00:47
2021-03-07T00:47
2021-03-07T00:47
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Подмосковные музеи будут работать бесплатно для женщин и детей 8 марта, сообщили в пресс-службе областного министерства культуры."Участнику акции необходимо в кассе государственного музея получить билет, предоставляющий право бесплатного посещения, — говорится в сообщении. — Экскурсии проводятся платно, группами не более пяти человек, по сеансам и по предварительной записи".Перечень госмузеев Подмосковья можно посмотреть на сайте ведомства.
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