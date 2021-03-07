https://ria.ru/20210307/moskva-1600253472.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, коммунальщики приступили к механизированному подметанию дорог и противогололедной обработке, сообщает... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T09:31

2021-03-07T09:31

2021-03-07T09:31

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городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, коммунальщики приступили к механизированному подметанию дорог и противогололедной обработке, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Отмечается, что в 09:00 коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололёдной обработкой. В течение дня цикл работ повторят.

https://radiosputnik.ria.ru/20210306/pogoda-1600217995.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество