Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, коммунальщики приступили к механизированному подметанию дорог и противогололедной обработке, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Городские службы работают в усиленном режиме. Повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 09:00 коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололёдной обработкой. В течение дня цикл работ повторят.
"Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - говорится в сообщении.