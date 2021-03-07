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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, коммунальщики приступили к механизированному подметанию дорог и противогололедной обработке, сообщает... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:31
2021-03-07T09:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, коммунальщики приступили к механизированному подметанию дорог и противогололедной обработке, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Отмечается, что в 09:00 коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололёдной обработкой. В течение дня цикл работ повторят.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

09:31 07.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве
Сотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, коммунальщики приступили к механизированному подметанию дорог и противогололедной обработке, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Городские службы работают в усиленном режиме. Повсеместно организованы работы по уборке улиц и дворовых территорий, очистке крыш, зачистке лотковой зоны, вывозу снега на снегосплавные пункты", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 09:00 коммунальная техника начала сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололёдной обработкой. В течение дня цикл работ повторят.
"Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - говорится в сообщении.
 
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