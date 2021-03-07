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https://ria.ru/20210307/gomez-1600109050.html
У Селены Гомес вышел сюрреалистический клип на трек "Selfish Love"
У Селены Гомес вышел сюрреалистический клип на трек "Selfish Love"
Селена Гомес и DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) представили на YouTube сюрреалистический клип на песню "Selfish Love". Трек появится в предстоящем... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T00:47
2021-03-07T00:47
культура
селена гомес
музыка
новости культуры
youtube
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Селена Гомес и DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) представили на YouTube сюрреалистический клип на песню "Selfish Love". Трек появится в предстоящем мини-альбоме певицы "Revelacion". В ролике герой DJ Snake попадает в странный салон красоты, которым управляет миловидная девушка с пышной прической в исполнении Селены Гомес. Пока диджею оказывают услуги, певица рассказывает о том, что испытывает чувство ревности. За несколько первых часов клип набрал более полутора миллионов просмотров. Это не первый раз, когда певица сотрудничает с DJ Snake. В 2018-м году они презентовали зажигательный трек "Taki Taki" и видео на него. Сейчас у ролика более двух миллиардов просмотров на платформе. Альбом Селены Гомес "Revelacion" выйдет 12 марта. В него войдет семь треков.
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селена гомес, музыка, новости культуры, youtube

У Селены Гомес вышел сюрреалистический клип на трек "Selfish Love"

00:47 07.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Селена Гомес и DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) представили на YouTube сюрреалистический клип на песню "Selfish Love". Трек появится в предстоящем мини-альбоме певицы "Revelacion".
В ролике герой DJ Snake попадает в странный салон красоты, которым управляет миловидная девушка с пышной прической в исполнении Селены Гомес. Пока диджею оказывают услуги, певица рассказывает о том, что испытывает чувство ревности.
За несколько первых часов клип набрал более полутора миллионов просмотров.
Это не первый раз, когда певица сотрудничает с DJ Snake. В 2018-м году они презентовали зажигательный трек "Taki Taki" и видео на него. Сейчас у ролика более двух миллиардов просмотров на платформе.
Альбом Селены Гомес "Revelacion" выйдет 12 марта. В него войдет семь треков.
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