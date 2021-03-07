https://ria.ru/20210307/gomez-1600109050.html

У Селены Гомес вышел сюрреалистический клип на трек "Selfish Love"

У Селены Гомес вышел сюрреалистический клип на трек "Selfish Love"

Селена Гомес и DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) представили на YouTube сюрреалистический клип на песню "Selfish Love". Трек появится в предстоящем... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T00:47

2021-03-07T00:47

2021-03-07T00:47

культура

селена гомес

музыка

новости культуры

youtube

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Селена Гомес и DJ Snake (Уильям Сами Этьен Григасин) представили на YouTube сюрреалистический клип на песню "Selfish Love". Трек появится в предстоящем мини-альбоме певицы "Revelacion". В ролике герой DJ Snake попадает в странный салон красоты, которым управляет миловидная девушка с пышной прической в исполнении Селены Гомес. Пока диджею оказывают услуги, певица рассказывает о том, что испытывает чувство ревности. За несколько первых часов клип набрал более полутора миллионов просмотров. Это не первый раз, когда певица сотрудничает с DJ Snake. В 2018-м году они презентовали зажигательный трек "Taki Taki" и видео на него. Сейчас у ролика более двух миллиардов просмотров на платформе. Альбом Селены Гомес "Revelacion" выйдет 12 марта. В него войдет семь треков.

https://ria.ru/20210116/gomez-1593267154.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

селена гомес, музыка, новости культуры, youtube