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Новое оружие России
https://ria.ru/20210307/gaubitsy-1600241673.html
В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
Точность стрельбы российских гаубиц за счет применения управляемых снарядов в сочетании с новыми системами управления достигла беспрецедентного уровня в 96%,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T03:37
2021-03-07T03:37
новое оружие россии
россия
высокоточные комплексы
ростех
москва
сирия
сша
армия
технологии
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Точность стрельбы российских гаубиц за счет применения управляемых снарядов в сочетании с новыми системами управления достигла беспрецедентного уровня в 96%, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". Таких показателей для ствольной артиллерии удалось добиться впервые в мире.На данный момент среди иностранных гаубиц максимальная точность заявлена для артсистем США, использующих управляемый снаряд калибра 155 миллиметров M982 Excalibur. Для этого боеприпаса точность на практике составила 92%. Excalibur использует инерциальную систему наведения со спутниковой коррекцией и, в отличие от российских снарядов, не имеет головки самонаведения, поэтому им можно вести стрельбу только по неподвижным целям.В Ростехе добавили, что перечисленные боеприпасы способны поражать движущиеся цели. В корпорации отметили, что "указанные показатели точности были подтверждены в ходе стрельб"."Высокоточные комплексы" (холдинг входит в Ростех), в частности, серийно поставляют для самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 152 миллиметра "Мста-С" автоматизированную систему управления наведением и огнем, позволяющую на 90% автоматизировать работу расчета. Это повышает эффективность артустановки и позволяет применять ее независимо от погоды и времени суток.Как сообщали ранее в Минобороны РФ, российские военные применяли снаряды "Краснополь" для уничтожения объектов террористов в Сирии. В частности, в январе 2018 года прямым попаданием "Краснополя" в микроавтобус была уничтожена находившаяся в нем диверсионная группа боевиков.
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россия, высокоточные комплексы, ростех, москва, сирия, сша, армия, технологии, безопасность

В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц

03:37 07.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С во время тактических учений с боевой стрельбой - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Точность стрельбы российских гаубиц за счет применения управляемых снарядов в сочетании с новыми системами управления достигла беспрецедентного уровня в 96%, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". Таких показателей для ствольной артиллерии удалось добиться впервые в мире.
На данный момент среди иностранных гаубиц максимальная точность заявлена для артсистем США, использующих управляемый снаряд калибра 155 миллиметров M982 Excalibur. Для этого боеприпаса точность на практике составила 92%. Excalibur использует инерциальную систему наведения со спутниковой коррекцией и, в отличие от российских снарядов, не имеет головки самонаведения, поэтому им можно вести стрельбу только по неподвижным целям.
"Сочетание разработанных предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" управляемых снарядов "Краснополь", "Грань" и "Китолов-2" (Конструкторское бюро приборостроения) с новыми автоматизированными системами управления огнем (ВНИИ "Сигнал) на сегодняшний день позволяют обеспечить поражения объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью до 96%", - сказали в пресс-службе.
В Ростехе добавили, что перечисленные боеприпасы способны поражать движущиеся цели. В корпорации отметили, что "указанные показатели точности были подтверждены в ходе стрельб".
"Высокоточные комплексы" (холдинг входит в Ростех), в частности, серийно поставляют для самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 152 миллиметра "Мста-С" автоматизированную систему управления наведением и огнем, позволяющую на 90% автоматизировать работу расчета. Это повышает эффективность артустановки и позволяет применять ее независимо от погоды и времени суток.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 03:40Новое оружие России
Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, российские военные применяли снаряды "Краснополь" для уничтожения объектов террористов в Сирии. В частности, в январе 2018 года прямым попаданием "Краснополя" в микроавтобус была уничтожена находившаяся в нем диверсионная группа боевиков.
 
Новое оружие РоссииРоссияВысокоточные комплексыРостехМоскваСирияСШААрмияТехнологииБезопасность
 
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