В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" во время тактических учений с боевой стрельбой
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Точность стрельбы российских гаубиц за счет применения управляемых снарядов в сочетании с новыми системами управления достигла беспрецедентного уровня в 96%, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". Таких показателей для ствольной артиллерии удалось добиться впервые в мире.
На данный момент среди иностранных гаубиц максимальная точность заявлена для артсистем США, использующих управляемый снаряд калибра 155 миллиметров M982 Excalibur. Для этого боеприпаса точность на практике составила 92%. Excalibur использует инерциальную систему наведения со спутниковой коррекцией и, в отличие от российских снарядов, не имеет головки самонаведения, поэтому им можно вести стрельбу только по неподвижным целям.
"Сочетание разработанных предприятиями холдинга "Высокоточные комплексы" управляемых снарядов "Краснополь", "Грань" и "Китолов-2" (Конструкторское бюро приборостроения) с новыми автоматизированными системами управления огнем (ВНИИ "Сигнал) на сегодняшний день позволяют обеспечить поражения объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью до 96%", - сказали в пресс-службе.
В Ростехе добавили, что перечисленные боеприпасы способны поражать движущиеся цели. В корпорации отметили, что "указанные показатели точности были подтверждены в ходе стрельб".
"Высокоточные комплексы" (холдинг входит в Ростех), в частности, серийно поставляют для самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 152 миллиметра "Мста-С" автоматизированную систему управления наведением и огнем, позволяющую на 90% автоматизировать работу расчета. Это повышает эффективность артустановки и позволяет применять ее независимо от погоды и времени суток.
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, российские военные применяли снаряды "Краснополь" для уничтожения объектов террористов в Сирии. В частности, в январе 2018 года прямым попаданием "Краснополя" в микроавтобус была уничтожена находившаяся в нем диверсионная группа боевиков.