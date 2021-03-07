https://ria.ru/20210307/gaubitsy-1600241673.html

В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц

В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц

Точность стрельбы российских гаубиц за счет применения управляемых снарядов в сочетании с новыми системами управления достигла беспрецедентного уровня в 96%,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T03:37

2021-03-07T03:37

2021-03-07T03:37

новое оружие россии

россия

высокоточные комплексы

ростех

москва

сирия

сша

армия

технологии

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Точность стрельбы российских гаубиц за счет применения управляемых снарядов в сочетании с новыми системами управления достигла беспрецедентного уровня в 96%, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". Таких показателей для ствольной артиллерии удалось добиться впервые в мире.На данный момент среди иностранных гаубиц максимальная точность заявлена для артсистем США, использующих управляемый снаряд калибра 155 миллиметров M982 Excalibur. Для этого боеприпаса точность на практике составила 92%. Excalibur использует инерциальную систему наведения со спутниковой коррекцией и, в отличие от российских снарядов, не имеет головки самонаведения, поэтому им можно вести стрельбу только по неподвижным целям.В Ростехе добавили, что перечисленные боеприпасы способны поражать движущиеся цели. В корпорации отметили, что "указанные показатели точности были подтверждены в ходе стрельб"."Высокоточные комплексы" (холдинг входит в Ростех), в частности, серийно поставляют для самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 152 миллиметра "Мста-С" автоматизированную систему управления наведением и огнем, позволяющую на 90% автоматизировать работу расчета. Это повышает эффективность артустановки и позволяет применять ее независимо от погоды и времени суток.Как сообщали ранее в Минобороны РФ, российские военные применяли снаряды "Краснополь" для уничтожения объектов террористов в Сирии. В частности, в январе 2018 года прямым попаданием "Краснополя" в микроавтобус была уничтожена находившаяся в нем диверсионная группа боевиков.

https://ria.ru/20210130/koalitsiya-1595229785.html

россия

москва

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, высокоточные комплексы, ростех, москва, сирия, сша, армия, технологии, безопасность