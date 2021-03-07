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В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам
В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам
В следующем учебном году вузы смогут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T11:54
2021-03-07T16:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В следующем учебном году вузы смогут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Как следует из документа, этот формат будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Принимать решение о проведении экзаменов с помощью Единой биометрической системы будет руководство вуза. Кроме того, для этого нужно будет согласие студента.Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам нужно будет зарегистрироваться в ней и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и идентифицирует как человека. Затем она передаст сведения в вуз по защищенным каналам. Когда личность студента подтвердится, его допустят к экзамену.
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россия, правительство рф, образование - общество, общество

В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам

11:54 07.03.2021 (обновлено: 16:00 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты во время обучения в Крымском Федеральном Университете имени В. И. Вернадского в Симферополе
Студенты во время обучения в Крымском Федеральном Университете имени В. И. Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В следующем учебном году вузы смогут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Как следует из документа, этот формат будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Принимать решение о проведении экзаменов с помощью Единой биометрической системы будет руководство вуза. Кроме того, для этого нужно будет согласие студента.
"Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов", — отмечается в сообщении.
Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам нужно будет зарегистрироваться в ней и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и идентифицирует как человека. Затем она передаст сведения в вуз по защищенным каналам. Когда личность студента подтвердится, его допустят к экзамену.
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