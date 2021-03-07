https://ria.ru/20210307/ekzameny-1600266402.html

В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам

В России студенты будут сдавать биометрию для допуска к онлайн-экзаменам

В следующем учебном году вузы смогут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T11:54

2021-03-07T11:54

2021-03-07T16:00

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образование - общество

общество

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В следующем учебном году вузы смогут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.Как следует из документа, этот формат будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Принимать решение о проведении экзаменов с помощью Единой биометрической системы будет руководство вуза. Кроме того, для этого нужно будет согласие студента.Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Студентам нужно будет зарегистрироваться в ней и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и идентифицирует как человека. Затем она передаст сведения в вуз по защищенным каналам. Когда личность студента подтвердится, его допустят к экзамену.

https://ria.ru/20210210/ege-1596780024.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, образование - общество, общество