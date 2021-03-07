https://ria.ru/20210307/dtp-1600241565.html

В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП

В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП

Проезжая часть на Смоленском бульваре в Москве, где произошло ДТП с пострадавшими, освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T03:34

2021-03-07T03:34

2021-03-07T03:34

россия

москва

дтп

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Проезжая часть на Смоленском бульваре в Москве, где произошло ДТП с пострадавшими, освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что машина столкнулась с неисправным автомобилем на Смоленском бульваре, предварительно, четыре человека пострадали. Отмечалось, что заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществлялось по одной полосе."Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210306/voditel-1600176478.html

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2021

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россия, москва, дтп, происшествия