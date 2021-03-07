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В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
Проезжая часть на Смоленском бульваре в Москве, где произошло ДТП с пострадавшими, освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T03:34
2021-03-07T03:34
2021-03-07T03:34
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москва
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происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Проезжая часть на Смоленском бульваре в Москве, где произошло ДТП с пострадавшими, освобождена, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что машина столкнулась с неисправным автомобилем на Смоленском бульваре, предварительно, четыре человека пострадали. Отмечалось, что заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществлялось по одной полосе."Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20210306/voditel-1600176478.html
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