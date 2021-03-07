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В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека

В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека

Машина столкнулась с неисправным автомобилем на Смоленском бульваре в Москве, предварительно, четыре человека пострадали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T01:12

2021-03-07T01:12

2021-03-07T01:12

россия

москва

дтп

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Машина столкнулась с неисправным автомобилем на Смоленском бульваре в Москве, предварительно, четыре человека пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Смоленском бульваре, 19с1 машина столкнулась с неисправным автомобилем. На месте работают оперативные службы города ... По предварительной информации, пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществляется по одной полосе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, дтп, происшествия