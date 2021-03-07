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В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
Машина столкнулась с неисправным автомобилем на Смоленском бульваре в Москве, предварительно, четыре человека пострадали, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T01:12
2021-03-07T01:12
2021-03-07T01:12
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дтп
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Машина столкнулась с неисправным автомобилем на Смоленском бульваре в Москве, предварительно, четыре человека пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Смоленском бульваре, 19с1 машина столкнулась с неисправным автомобилем. На месте работают оперативные службы города ... По предварительной информации, пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществляется по одной полосе.
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РИА Новости
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россия, москва, дтп, происшествия