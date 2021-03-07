https://ria.ru/20210307/blokirovka-1600305339.html

В "России сегодня" назвали блокировку статей в Facebook цензурой

В "России сегодня" назвали блокировку статей в Facebook цензурой

Блокировка новостных материалов со стороны Facebook является цензурой, она должна наказываться и пресекаться, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T21:07

2021-03-07T21:07

2021-03-07T21:19

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блокировка новостных материалов со стороны Facebook является цензурой, она должна наказываться и пресекаться, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik.Отмечается, что любые блокировки материалов должны наказываться и пресекаться в соответствии с законом.Как сказали в пресс-службе, неприемлемо и то, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ".

https://ria.ru/20210114/tsenzura-1593100717.html

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2021

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