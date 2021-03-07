В "России сегодня" назвали блокировку статей в Facebook цензурой
21:07 07.03.2021 (обновлено: 21:19 07.03.2021)
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блокировка новостных материалов со стороны Facebook является цензурой, она должна наказываться и пресекаться, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik.
"Блокировка наших материалов, основанных на достоверных официальных источниках, является актом цензуры со стороны Facebook. Произошедшее можно рассматривать только как неуважение к праву граждан на свободный доступ к информации", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что любые блокировки материалов должны наказываться и пресекаться в соответствии с законом.
Как сказали в пресс-службе, неприемлемо и то, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ".