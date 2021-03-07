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В "России сегодня" назвали блокировку статей в Facebook цензурой
В "России сегодня" назвали блокировку статей в Facebook цензурой
Блокировка новостных материалов со стороны Facebook является цензурой, она должна наказываться и пресекаться, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T21:07
2021-03-07T21:19
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миа "россия сегодня"
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блокировка новостных материалов со стороны Facebook является цензурой, она должна наказываться и пресекаться, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik.Отмечается, что любые блокировки материалов должны наказываться и пресекаться в соответствии с законом.Как сказали в пресс-службе, неприемлемо и то, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ".
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facebook, миа "россия сегодня", в мире

В "России сегодня" назвали блокировку статей в Facebook цензурой

21:07 07.03.2021 (обновлено: 21:19 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блокировка новостных материалов со стороны Facebook является цензурой, она должна наказываться и пресекаться, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня".
Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщала, что среди заблокированных материалов оказались в том числе сообщения в аккаунтах РИА Новости и радио Sputnik.

"Блокировка наших материалов, основанных на достоверных официальных источниках, является актом цензуры со стороны Facebook. Произошедшее можно рассматривать только как неуважение к праву граждан на свободный доступ к информации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что любые блокировки материалов должны наказываться и пресекаться в соответствии с законом.
Как сказали в пресс-службе, неприемлемо и то, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ".
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