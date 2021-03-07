Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/belaes-1600301003.html
На втором блоке БелАЭС начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок
На втором блоке БелАЭС начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) в корпус реактора началась на втором энергоблоке БелАЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба минэнерго... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T20:09
2021-03-07T20:09
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
атомстройэкспорт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592824202_0:87:3470:2039_1920x0_80_0_0_f32d4d11acc31f53f5f2ed92375de19d.jpg
МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) в корпус реактора началась на втором энергоблоке БелАЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба минэнерго Белоруссии.Госатомнадзор Белоруссии ранее сообщал, что ввод в эксплуатацию энергоблока №2 БелАЭС запланирован на 2022 год.В ведомстве указали, что имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию, они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября 2020 года. В конце декабря прошлого года началась его опытно-промышленная эксплуатация. Двадцатого февраля первый блок был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае.
https://ria.ru/20210215/litva-1597603976.html
https://ria.ru/20210211/belaes-1597103864.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592824202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f6a35c4784921f6f5e2707ee4bc2685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт, в мире

На втором блоке БелАЭС начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок

20:09 07.03.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) в корпус реактора началась на втором энергоблоке БелАЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба минэнерго Белоруссии.
Госатомнадзор Белоруссии ранее сообщал, что ввод в эксплуатацию энергоблока №2 БелАЭС запланирован на 2022 год.

"Седьмого марта в 19.31 (совпадает с мск) первый имитатор тепловыделяющей сборки загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС. Всего их будет загружено 163", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минэнерго.

В ведомстве указали, что имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию, они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 20:43
Президент Литвы заявил, что покупать электроэнергию с БелАЭС неприлично
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.
Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября 2020 года. В конце декабря прошлого года началась его опытно-промышленная эксплуатация. Двадцатого февраля первый блок был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
11 февраля, 19:04
Европарламент призвал приостановить запуск Белорусской АЭС
 
Белорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БелоруссияАтомстройэкспортВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния