https://ria.ru/20210307/belaes-1600301003.html

На втором блоке БелАЭС начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок

На втором блоке БелАЭС начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок

Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) в корпус реактора началась на втором энергоблоке БелАЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба минэнерго... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T20:09

2021-03-07T20:09

2021-03-07T20:09

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

атомстройэкспорт

в мире

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МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) в корпус реактора началась на втором энергоблоке БелАЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба минэнерго Белоруссии.Госатомнадзор Белоруссии ранее сообщал, что ввод в эксплуатацию энергоблока №2 БелАЭС запланирован на 2022 год.В ведомстве указали, что имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию, они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября 2020 года. В конце декабря прошлого года началась его опытно-промышленная эксплуатация. Двадцатого февраля первый блок был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае.

https://ria.ru/20210215/litva-1597603976.html

https://ria.ru/20210211/belaes-1597103864.html

белоруссия

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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт, в мире