На втором блоке БелАЭС начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок
© Sputnik / Виктор ТолочкоБелорусская АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 7 мар - РИА Новости. Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) в корпус реактора началась на втором энергоблоке БелАЭС, сообщила в воскресенье пресс-служба минэнерго Белоруссии.
Госатомнадзор Белоруссии ранее сообщал, что ввод в эксплуатацию энергоблока №2 БелАЭС запланирован на 2022 год.
"Седьмого марта в 19.31 (совпадает с мск) первый имитатор тепловыделяющей сборки загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС. Всего их будет загружено 163", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минэнерго.
В ведомстве указали, что имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию, они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.
Энергоблок №1 Белорусской АЭС начал работу и был подключен к национальной энергосистеме Белоруссии 3 ноября 2020 года. В конце декабря прошлого года началась его опытно-промышленная эксплуатация. Двадцатого февраля первый блок был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае.
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