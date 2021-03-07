https://ria.ru/20210307/anafilaksiya-1600246378.html

В Японии выявили второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer

В Японии выявили второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения Японии заявило о втором случае анафилаксии после прививки вакциной американской компании Pfizer. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T07:32

2021-03-07T07:32

2021-03-07T09:15

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вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 7 мар — РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии заявило о втором случае анафилаксии после прививки вакциной американской компании Pfizer.Инцидент произошел с женщиной в возрасте от 20 до 30 лет. Через 25 минут после инъекции у нее начался кашель, поднялась температура и упало давление, появились сложности с дыханием и зуд. Женщине дали лекарства, после чего эти симптомы сошли на нет.В Минздраве отметили, что у пациентки "не значатся сопутствующие заболевания", которые могли бы стать причиной аллергической реакции, и предположили, что здесь может быть связь с вакциной.Первый случай анафилаксии после прививки вакциной Pfizer зафиксировали в Японии 5 марта. Тогда аллергическая реакция проявилась у женщины в возрасте от 30 до 40 лет, страдающей астмой.Кроме того, Минздрав проверяет, связана ли с препаратом Pfizer смерть пожилой женщины. Она скончалась 2 марта после прививки от коронавируса. По предварительным данным, причиной смерти стало субарахноидальное кровоизлияние.Вакцину от Pfizer зарегистрировали в Японии 14 февраля, три дня спустя стартовал первый этап вакцинации от COVID-19. В первую очередь прививают медицинских работников, первую дозу вакцины уже получили более 45 тысяч человек. С апреля планируется прививать людей старше 65 лет.

https://ria.ru/20210216/yaponiya-1597642779.html

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., япония, токио, в мире