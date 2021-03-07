https://ria.ru/20210307/alikhanov-1600274552.html

Калининградский губернатор Алиханов ответил польскому генералу

Калининградский губернатор Алиханов ответил польскому генералу

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T13:57

2021-03-07T13:57

2021-03-07T14:53

вальдемар скшипчак

россия

антон алиханов

балтийское море

прибалтика

нато

калининградская область

в мире

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой тот описал возможную войну НАТО против России.В беседе с "Комсомольской правдой" губернатор заметил, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам.Странам Балтии Алиханов посоветовал в первую очередь думать об экономическом развитии и о том, как удержать население. А Польше он предложил вспомнить, что ей принадлежат две трети Восточной Пруссии."Они замечательно, кстати, их обустраивали все эти десятилетия после войны. Мне кажется, что Польшу за всю историю много раз уже делили", — сказал Алиханов, отметив, что восстанавливали страну уже советские войска, причем Польша смогла даже расширить границы по сравнению с теми, что были до Второй мировой войны."Поэтому, мне кажется, хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать <…> Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке, с палкой в руках. И готовиться к четвертой мировой", — заключил он.В статье для издания Defence 24 Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Как считает генерал, в случае вооруженного конфликта основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.

https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/ssha-1596331286.html

россия

балтийское море

прибалтика

калининградская область

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вальдемар скшипчак, россия, антон алиханов, балтийское море, прибалтика, нато, калининградская область, в мире