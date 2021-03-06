Жириновский призвал отказаться от ввоза цветов из-за рубежа
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от ввоза в РФ цветов из-за рубежа, чтобы не допустить распространения инфекций.
В своем Telegram-канале политик отметил, что скоро 8 марта, все будут дарить женщинам цветы. Однако большинство цветов, подчеркнул Жириновский, привезены из-за границы: из Америки, Африки, Европы.
"И в них множество возбудителей разных болезней: вирусы, бактерии, личинки насекомых. Фактически платим за то, от чего потом болеем. Давно пора полностью остановить ввоз цветов из-за границы, чтобы не подвергать опасности жизнь наших граждан. Пусть лучше цветов будет меньше, дарить не большие букеты, а по несколько штучек, но они будут безопасны. Иначе мы будем иметь эпидемии каждый год", - добавил лидер ЛДПР.