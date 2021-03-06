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Жириновский призвал отказаться от ввоза цветов из-за рубежа
Жириновский призвал отказаться от ввоза цветов из-за рубежа
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от ввоза в РФ цветов из-за рубежа, чтобы не допустить распространения инфекций. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:19
2021-03-06T14:19
лдпр
владимир жириновский
африка
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от ввоза в РФ цветов из-за рубежа, чтобы не допустить распространения инфекций.В своем Telegram-канале политик отметил, что скоро 8 марта, все будут дарить женщинам цветы. Однако большинство цветов, подчеркнул Жириновский, привезены из-за границы: из Америки, Африки, Европы.
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лдпр, владимир жириновский, африка, европа, общество

Жириновский призвал отказаться от ввоза цветов из-за рубежа

14:19 06.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от ввоза в РФ цветов из-за рубежа, чтобы не допустить распространения инфекций.
В своем Telegram-канале политик отметил, что скоро 8 марта, все будут дарить женщинам цветы. Однако большинство цветов, подчеркнул Жириновский, привезены из-за границы: из Америки, Африки, Европы.
Розы - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 17:30
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"И в них множество возбудителей разных болезней: вирусы, бактерии, личинки насекомых. Фактически платим за то, от чего потом болеем. Давно пора полностью остановить ввоз цветов из-за границы, чтобы не подвергать опасности жизнь наших граждан. Пусть лучше цветов будет меньше, дарить не большие букеты, а по несколько штучек, но они будут безопасны. Иначе мы будем иметь эпидемии каждый год", - добавил лидер ЛДПР.
 
ЛДПРВладимир ЖириновскийАфрикаЕвропаОбщество
 
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