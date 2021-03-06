Росприроднадзор оценил площадь загрязнения после схода цистерн на ДВЖД
ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Общая площадь загрязнения после схода вагонов в Хабаровском крае на Дальневосточной железной дороге оценивается в 400 квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в ночь на субботу в Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, 10 из них опрокинулись, пострадавших нет, три поезда задерживались. По его словам, в каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива.
"Хабаровский край. Перегон "Дальневосточный - Форель". С рельсов сошел состав с 18 цистернами нефтепродуктов, 11 из них опрокинулись. Шесть цистерн пробиты: идет утечка нефтепродуктов — мазута, дизеля. Общая площадь загрязнения оценивается в 400 квадратных метров", - написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Радионова.
По ее словам, отобраны пробы воды и почвы. Бульдозеры проводят обваловку мест утечки, чтобы топливо не попало в ближайший водоем - ручей "Три ключа", впадающий в озеро Болонь. Сотрудники РЖД снимают поврежденное дорожное полотно - около 400 метров. К ликвидации аварии привлечены 43 человека. "Ситуация под моим контролем", - добавила руководитель ведомства.
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На сайте ДВЖД сообщается, что движение поездов на железной дороге восстановлено. Также отмечается, что в четырех цистернах была обнаружена капельная течь нефтепродуктов, железнодорожники локализовали разлив. На месте происшествия работают экологи Дальневосточной железной дороги и Центра Экоспас. Угрозы распространения нефтепродуктов нет, отчитались железнодорожники.
"В отношении ОАО "РЖД" возбуждено административное расследование. Наши инспекторы вместе со специалистами ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), природоохранной прокуратурой и министерством природных ресурсов Хабаровского края разбираются в ситуации", - сказала Родионова.
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта".
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