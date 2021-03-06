https://ria.ru/20210306/zagryaznenie-1600203065.html

Росприроднадзор оценил площадь загрязнения после схода цистерн на ДВЖД

Росприроднадзор оценил площадь загрязнения после схода цистерн на ДВЖД

Общая площадь загрязнения после схода вагонов в Хабаровском крае на Дальневосточной железной дороге оценивается в 400 квадратных метров, сообщила руководитель... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:36

2021-03-06T14:36

2021-03-06T14:36

светлана радионова

дальневосточная железная дорога

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Общая площадь загрязнения после схода вагонов в Хабаровском крае на Дальневосточной железной дороге оценивается в 400 квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в ночь на субботу в Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, 10 из них опрокинулись, пострадавших нет, три поезда задерживались. По его словам, в каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива.По ее словам, отобраны пробы воды и почвы. Бульдозеры проводят обваловку мест утечки, чтобы топливо не попало в ближайший водоем - ручей "Три ключа", впадающий в озеро Болонь. Сотрудники РЖД снимают поврежденное дорожное полотно - около 400 метров. К ликвидации аварии привлечены 43 человека. "Ситуация под моим контролем", - добавила руководитель ведомства.На сайте ДВЖД сообщается, что движение поездов на железной дороге восстановлено. Также отмечается, что в четырех цистернах была обнаружена капельная течь нефтепродуктов, железнодорожники локализовали разлив. На месте происшествия работают экологи Дальневосточной железной дороги и Центра Экоспас. Угрозы распространения нефтепродуктов нет, отчитались железнодорожники."В отношении ОАО "РЖД" возбуждено административное расследование. Наши инспекторы вместе со специалистами ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), природоохранной прокуратурой и министерством природных ресурсов Хабаровского края разбираются в ситуации", - сказала Родионова.Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта".

https://ria.ru/20210212/tsisterny-1597278017.html

https://ria.ru/20210113/tsisterna-1592898323.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радионова, дальневосточная железная дорога, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), хабаровский край, происшествия