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Росприроднадзор оценил площадь загрязнения после схода цистерн на ДВЖД
Росприроднадзор оценил площадь загрязнения после схода цистерн на ДВЖД
Общая площадь загрязнения после схода вагонов в Хабаровском крае на Дальневосточной железной дороге оценивается в 400 квадратных метров, сообщила руководитель... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:36
2021-03-06T14:36
светлана радионова
дальневосточная железная дорога
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Общая площадь загрязнения после схода вагонов в Хабаровском крае на Дальневосточной железной дороге оценивается в 400 квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в ночь на субботу в Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, 10 из них опрокинулись, пострадавших нет, три поезда задерживались. По его словам, в каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива.По ее словам, отобраны пробы воды и почвы. Бульдозеры проводят обваловку мест утечки, чтобы топливо не попало в ближайший водоем - ручей "Три ключа", впадающий в озеро Болонь. Сотрудники РЖД снимают поврежденное дорожное полотно - около 400 метров. К ликвидации аварии привлечены 43 человека. "Ситуация под моим контролем", - добавила руководитель ведомства.На сайте ДВЖД сообщается, что движение поездов на железной дороге восстановлено. Также отмечается, что в четырех цистернах была обнаружена капельная течь нефтепродуктов, железнодорожники локализовали разлив. На месте происшествия работают экологи Дальневосточной железной дороги и Центра Экоспас. Угрозы распространения нефтепродуктов нет, отчитались железнодорожники."В отношении ОАО "РЖД" возбуждено административное расследование. Наши инспекторы вместе со специалистами ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), природоохранной прокуратурой и министерством природных ресурсов Хабаровского края разбираются в ситуации", - сказала Родионова.Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта".
https://ria.ru/20210212/tsisterny-1597278017.html
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светлана радионова, дальневосточная железная дорога, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), хабаровский край, происшествия

Росприроднадзор оценил площадь загрязнения после схода цистерн на ДВЖД

14:36 06.03.2021
 
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураСход вагонов с нефтью в Хабаровском крае
Сход вагонов с нефтью в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Общая площадь загрязнения после схода вагонов в Хабаровском крае на Дальневосточной железной дороге оценивается в 400 квадратных метров, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в ночь на субботу в Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, 10 из них опрокинулись, пострадавших нет, три поезда задерживались. По его словам, в каждой опрокинутой цистерне - от 61 до 67 тонн топлива.

"Хабаровский край. Перегон "Дальневосточный - Форель". С рельсов сошел состав с 18 цистернами нефтепродуктов, 11 из них опрокинулись. Шесть цистерн пробиты: идет утечка нефтепродуктов — мазута, дизеля. Общая площадь загрязнения оценивается в 400 квадратных метров", - написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Радионова.

По ее словам, отобраны пробы воды и почвы. Бульдозеры проводят обваловку мест утечки, чтобы топливо не попало в ближайший водоем - ручей "Три ключа", впадающий в озеро Болонь. Сотрудники РЖД снимают поврежденное дорожное полотно - около 400 метров. К ликвидации аварии привлечены 43 человека. "Ситуация под моим контролем", - добавила руководитель ведомства.
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На сайте ДВЖД сообщается, что движение поездов на железной дороге восстановлено. Также отмечается, что в четырех цистернах была обнаружена капельная течь нефтепродуктов, железнодорожники локализовали разлив. На месте происшествия работают экологи Дальневосточной железной дороги и Центра Экоспас. Угрозы распространения нефтепродуктов нет, отчитались железнодорожники.
"В отношении ОАО "РЖД" возбуждено административное расследование. Наши инспекторы вместе со специалистами ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), природоохранной прокуратурой и министерством природных ресурсов Хабаровского края разбираются в ситуации", - сказала Родионова.
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта".
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Светлана РадионоваДальневосточная железная дорогаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Хабаровский крайПроисшествия
 
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