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https://ria.ru/20210306/via-gra-1600176913.html
Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе
Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе
Участница "ВИА Гры" Ксения Попова в эфире YouTube-шоу "СЛАВА+" рассказала об условиях контракта солисток с композитором и продюсером группы Константином... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:12
2021-03-06T12:11
шоубиз
новости культуры
виа гра
константин меладзе
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Участница "ВИА Гры" Ксения Попова в эфире YouTube-шоу "СЛАВА+" рассказала об условиях контракта солисток с композитором и продюсером группы Константином Меладзе. Девушка заявила, что отсутствие у исполнительниц детей является главным условием участия в группе.Однако девушка подчеркнула, что к продюсеру можно легко прийти и рассказать о каких-то произошедших событиях в твоей жизни.Она добавила, что Меладзе никогда не будет заставлять солисток делать аборт, но карьера в музыкальном коллективе при таких обстоятельствах точно закончится.
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новости культуры, виа гра, константин меладзе, общество

Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе

09:12 06.03.2021 (обновлено: 12:11 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродюсер Константин Меладзе
Продюсер Константин Меладзе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Участница "ВИА Гры" Ксения Попова в эфире YouTube-шоу "СЛАВА+" рассказала об условиях контракта солисток с композитором и продюсером группы Константином Меладзе.
Девушка заявила, что отсутствие у исполнительниц детей является главным условием участия в группе.
"Если ты хочешь погубить свою карьеру в группе "ВИА Гра", то иди и рожай!" — отметила Попова.
Однако девушка подчеркнула, что к продюсеру можно легко прийти и рассказать о каких-то произошедших событиях в твоей жизни.
Она добавила, что Меладзе никогда не будет заставлять солисток делать аборт, но карьера в музыкальном коллективе при таких обстоятельствах точно закончится.
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Другая "ВИА Гра". Константин Меладзе обновил состав группы
 
ШоубизНовости культурыВИА ГраКонстантин МеладзеОбщество
 
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