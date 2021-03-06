https://ria.ru/20210306/via-gra-1600176913.html

Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе

Участница "ВИА Гры" рассекретила условия контракта с Меладзе

Участница "ВИА Гры" Ксения Попова в эфире YouTube-шоу "СЛАВА+" рассказала об условиях контракта солисток с композитором и продюсером группы Константином... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T09:12

2021-03-06T09:12

2021-03-06T12:11

шоубиз

новости культуры

виа гра

константин меладзе

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Участница "ВИА Гры" Ксения Попова в эфире YouTube-шоу "СЛАВА+" рассказала об условиях контракта солисток с композитором и продюсером группы Константином Меладзе. Девушка заявила, что отсутствие у исполнительниц детей является главным условием участия в группе.Однако девушка подчеркнула, что к продюсеру можно легко прийти и рассказать о каких-то произошедших событиях в твоей жизни.Она добавила, что Меладзе никогда не будет заставлять солисток делать аборт, но карьера в музыкальном коллективе при таких обстоятельствах точно закончится.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/meladze-1583509874.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, виа гра, константин меладзе, общество