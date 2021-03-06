https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600167844.html

"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине

"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине

Читатели британской газеты Daily Mail в комментариях к статье журналиста Тима Стикингса раскритиковали политику вакцинации в Евросоюзе и выразили мнение, что... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T02:09

2021-03-06T02:09

2021-03-06T10:26

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Британцы предрекли "крушение" ЕС из-за поставок российской вакцины

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail в комментариях к статье журналиста Тима Стикингса раскритиковали политику вакцинации в Евросоюзе и выразили мнение, что это может привести к крушению ЕС.Автор статьи обратил внимание, что накануне Германия одобрила вакцину компании AstraZeneca от коронавируса для людей старше 65 лет после первичного запрета на ее использование. По мнению журналиста, эта мера призвана ускорить "спотыкающуюся" программу вакцинации. При этом, как подчеркнул он, ЕС подыскивал себе "еще один спасательный круг", имея в виду начало экспертизы регистрационного досье препарата "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA).Стикингс также отметил, что в Германии звучат призывы воспользоваться российской вакциной, чтобы ускорить вакцинацию на фоне "хаоса с поставками" внутри ЕС и сомнений публики насчет вакцины компании AstraZeneca. В то же время в Великобритании темпы вакцинации куда выше, чем в странах Евросоюза, пояснил публицист.Некоторые комментаторы пришли к выводу, что ситуация с вакцинацией демонстрирует недееспособность ЕС."Приходится просить помощи у русских". Бедный ЕС", — отреагировал LilleyBeau."Ух ты. Они называют Россию врагом, но радостно принимают ее вакцину. Германия, ты жалка. Ты предпочтешь вакцину от Путина британской только потому, что мы покинули твой любимый ЕС. Посмешище" — заявил SpeakTruly."Сколько европейцев погибло из-за того, что они играли в политику с Оксфордской вакциной? Теперь они рассматривают русскую вакцину!" — посетовал Paul.

https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599507481.html

https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600129896.html

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