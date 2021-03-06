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https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600116673.html
"Италия в отчаянии". Кто в Европе захотел российскую вакцину
"Италия в отчаянии". Кто в Европе захотел российскую вакцину
Не успел Европейский союз оправиться от коронакризиса, как разразился вакцинный коллапс. Централизованный подход к поставкам провалился: только пять с половиной РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T08:00
2021-03-06T08:26
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
вакцина pfizer/biontech
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
олаф шольц
воз
евросоюз
франция
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Не успел Европейский союз оправиться от коронакризиса, как разразился вакцинный коллапс. Централизованный подход к поставкам провалился: только пять с половиной процентов 447-миллионного населения ЕС получили первую дозу. Остальные либо ждут, либо обращаются за помощью к России и Китаю. И это на фоне новых вспышек заболевания. Почему не хватает вакцин, разбиралось РИА Новости. Не для передачи"В отчаянии Италия запретила экспорт вакцины в Австралию", — с такими заголовками вышли газеты пятого марта. Итальянские власти заблокировали вывоз из Евросоюза 250 тысяч доз AstraZeneca. Европа готовится к вероятной третьей волне заражений, и вакцины ей пригодятся. Тем более что поставки оказались меньше запланированных. Поэтому правительство нового итальянского премьера Марио Драгни воспользовалось правом отменить обещанную помощь — на австралийском континенте ситуация с заболеваемостью куда лучше, чем в Европе."Это не враждебный акт", — убеждал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, пояснив, что положение Австралии из-за COVID-19 нельзя назвать уязвимым. В Италии тем временем эпидемиологическая ситуация никак не выправится: ежедневно выявляют более 20 тысяч новых случаев, умирают сотни. Всего в стране три миллиона заразившихся и почти сто тысяч смертей. За несколько дней до решения об отмене экспорта итальянские власти ужесточили ограничительные меры в Ломбардии и Пьемонте, регионы стали "оранжевыми" по уровню угрозы. Молизе и Базиликата — "красными". Местные школы вернут на онлайн-обучение, закроют бары и рестораны, передвижение граждан тоже ограничат. Итальянскому правительству есть чего опасаться. Впрочем, как и властям других европейских стран. Вакцина — не кирпичиВ конце января стало известно, что AstraZeneca не сможет снабдить Европейский союз сотней миллионов обещанных вакцин в первом квартале 2021 года. Поставку в ЕС сократили на 60 процентов. Сослались на технические проблемы: на заводе в Бельгии, откуда препарат должен поступать в Европу, его выпускают недостаточно. Рассчитать, сколько доз получится, когда производство уже запущено, невозможно: вакцина — не кирпичи, пояснили в AstraZeneca. В итоге в Европейском союзе препарат распределили по восемь доз на сто тысяч жителей. Для сравнения: в США — по 24, а в Британии — по 32. С нехваткой могут столкнуться и другие заводы AstraZeneca — в Японии, Израиле, Великобритании. В ЕС, конечно, призвали компанию к совести, но пока исправить ситуацию не удалось. Поэтому до 31 марта в блоке действует особый режим на экспорт. Если производитель захочет отправить в другие регионы вакцину, изготовленную на местном предприятии, она должна получить от блока одобрение. В рамках такого механизма Италия и опротестовала планы по продаже препарата Австралии. При этом поставкам в другие, более пострадавшие страны, до этого в ЕС не препятствовали.Впрочем, Италия — не единственная страна, которая не хочет наблюдать, как ее запасы уплывают за рубеж. США решили не поставлять препарат ближайшему партнеру Мексике. А Британия согласилась передать дозы Ирландии только после того, как удостоверится, что ей самой хватает. В темпе вакцинацииВеликобритания пока лидирует по темпам вакцинации. Там привили более 21 миллиона человек. Первый препарат одобрили второго декабря — на три недели раньше, чем в ЕС. На втором месте Германия — почти семь миллионов вакцинированных, за ней — Франция, Италия, Испания с пятью миллионами. При этом ситуация с коронавирусом не улучшается. После стабильного снижения заболеваемости в течение шести недель в начале марта статистика поползла вверх. "Мы видим повторный рост в Центральной и Западной Европе", — объявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге. Вспышки происходят во Франции, Италии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Польше. Так, Австрия получит больше препарата, чем должна была по распределению, из-за масштабного заражения в альпийском Тироле. Туда отправят 100 тысяч дополнительных доз BioNTech-Pfizer, привьют каждого из 80 тысяч взрослых жителей региона. Там распространяется один из самых заразных штаммов, к тому же, вероятно, устойчивый к вакцине. Такая себе стратегияПрививочная стратегия, принятая Европейской комиссией, — "дерьмовая", не стесняясь в выражениях заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц. В Берлине критикуют соотечественницу Урсулу фон дер Ляйен, председателя ведомства, за срывы сроков вакцинации. Просчеты на каждом шагу — в системе поставок, производстве. На фоне опасений третьей волны европейские власти намерены наверстать упущенное и сделать все, чтобы во втором квартале у Евросоюза было еще 300 миллионов доз. Однако фон дер Ляйен подчеркивает — не все зависит от Брюсселя. "У нас будет довольно много вакцины, но ее еще нужно распределить, а это тоже проблема, — сказала она. — Перед странами — членами блока стоят логистические вызовы". Действительно, при нехватке препарата, например в Германии, на складах невостребованными лежат около миллиона доз AstraZeneca — пока в ход пошло только 15 процентов всех поставок компании. Непонятно, как изменится ситуация, когда в скором времени применение вакцины одобрят для тех, кому за 65. Об эффективности прививок в этой возрастной группе говорят результаты в Англии и Шотландии. Поэтому препарат для людей старше 60 лет вскоре должны разрешить и в Венгрии. Там из-за нехватки доз на прошлой неделе начали вводить населению китайскую вакцину компании Sinopharm, а также российский Спутник V. Всего Европейское агентство лекарственных средств одобрило три препарата — компаний Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca и Moderna. Однако отдельные страны вправе обращаться к другим производителям. Так, вслед за Венгрией, Спутник V одобрила Словакия, а чешский премьер-министр Милош Земан рассказал, что уже обратился к российскому лидеру с просьбой выделить отечественную вакцину. И политика, утверждает он, ни при чем.
https://ria.ru/20210202/evrosoyuz-1595567095.html
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вакцина astrazeneca, вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, олаф шольц, воз, евросоюз, франция, германия, италия

"Италия в отчаянии". Кто в Европе захотел российскую вакцину

08:00 06.03.2021 (обновлено: 08:26 06.03.2021)
 
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoВо время вакцинации против коронавируса в Италии
Во время вакцинации против коронавируса в Италии - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Софья Мельничук. Не успел Европейский союз оправиться от коронакризиса, как разразился вакцинный коллапс. Централизованный подход к поставкам провалился: только пять с половиной процентов 447-миллионного населения ЕС получили первую дозу. Остальные либо ждут, либо обращаются за помощью к России и Китаю. И это на фоне новых вспышек заболевания. Почему не хватает вакцин, разбиралось РИА Новости.

Не для передачи

"В отчаянии Италия запретила экспорт вакцины в Австралию", — с такими заголовками вышли газеты пятого марта. Итальянские власти заблокировали вывоз из Евросоюза 250 тысяч доз AstraZeneca.
Европа готовится к вероятной третьей волне заражений, и вакцины ей пригодятся. Тем более что поставки оказались меньше запланированных. Поэтому правительство нового итальянского премьера Марио Драгни воспользовалось правом отменить обещанную помощь — на австралийском континенте ситуация с заболеваемостью куда лучше, чем в Европе.
"Это не враждебный акт", — убеждал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, пояснив, что положение Австралии из-за COVID-19 нельзя назвать уязвимым. В Италии тем временем эпидемиологическая ситуация никак не выправится: ежедневно выявляют более 20 тысяч новых случаев, умирают сотни. Всего в стране три миллиона заразившихся и почти сто тысяч смертей.
© REUTERS / Remo CasilliЦентр вакцинации от коронавируса (COVID-19) в аэропорту Фьюмичино в Риме
Центр вакцинации от коронавируса (COVID-19) в аэропорту Фьюмичино в Риме - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© REUTERS / Remo Casilli
Центр вакцинации от коронавируса (COVID-19) в аэропорту Фьюмичино в Риме
За несколько дней до решения об отмене экспорта итальянские власти ужесточили ограничительные меры в Ломбардии и Пьемонте, регионы стали "оранжевыми" по уровню угрозы. Молизе и Базиликата — "красными". Местные школы вернут на онлайн-обучение, закроют бары и рестораны, передвижение граждан тоже ограничат.
Итальянскому правительству есть чего опасаться. Впрочем, как и властям других европейских стран.

Вакцина — не кирпичи

В конце января стало известно, что AstraZeneca не сможет снабдить Европейский союз сотней миллионов обещанных вакцин в первом квартале 2021 года. Поставку в ЕС сократили на 60 процентов. Сослались на технические проблемы: на заводе в Бельгии, откуда препарат должен поступать в Европу, его выпускают недостаточно.
Рассчитать, сколько доз получится, когда производство уже запущено, невозможно: вакцина — не кирпичи, пояснили в AstraZeneca. В итоге в Европейском союзе препарат распределили по восемь доз на сто тысяч жителей. Для сравнения: в США — по 24, а в Британии — по 32.
С нехваткой могут столкнуться и другие заводы AstraZeneca — в Японии, Израиле, Великобритании. В ЕС, конечно, призвали компанию к совести, но пока исправить ситуацию не удалось. Поэтому до 31 марта в блоке действует особый режим на экспорт. Если производитель захочет отправить в другие регионы вакцину, изготовленную на местном предприятии, она должна получить от блока одобрение. В рамках такого механизма Италия и опротестовала планы по продаже препарата Австралии. При этом поставкам в другие, более пострадавшие страны, до этого в ЕС не препятствовали.
© REUTERS / Sergio PerezФлаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© REUTERS / Sergio Perez
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19
Впрочем, Италия — не единственная страна, которая не хочет наблюдать, как ее запасы уплывают за рубеж. США решили не поставлять препарат ближайшему партнеру Мексике. А Британия согласилась передать дозы Ирландии только после того, как удостоверится, что ей самой хватает.

В темпе вакцинации

Великобритания пока лидирует по темпам вакцинации. Там привили более 21 миллиона человек. Первый препарат одобрили второго декабря — на три недели раньше, чем в ЕС.
На втором месте Германия — почти семь миллионов вакцинированных, за ней — Франция, Италия, Испания с пятью миллионами.
При этом ситуация с коронавирусом не улучшается. После стабильного снижения заболеваемости в течение шести недель в начале марта статистика поползла вверх. "Мы видим повторный рост в Центральной и Западной Европе", — объявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге. Вспышки происходят во Франции, Италии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Польше.
Так, Австрия получит больше препарата, чем должна была по распределению, из-за масштабного заражения в альпийском Тироле. Туда отправят 100 тысяч дополнительных доз BioNTech-Pfizer, привьют каждого из 80 тысяч взрослых жителей региона. Там распространяется один из самых заразных штаммов, к тому же, вероятно, устойчивый к вакцине.
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 08:00Распространение коронавируса
Европейская склока. Лондон заподозрили в срыве вакцинации

Такая себе стратегия

Прививочная стратегия, принятая Европейской комиссией, — "дерьмовая", не стесняясь в выражениях заявил вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц. В Берлине критикуют соотечественницу Урсулу фон дер Ляйен, председателя ведомства, за срывы сроков вакцинации. Просчеты на каждом шагу — в системе поставок, производстве.
На фоне опасений третьей волны европейские власти намерены наверстать упущенное и сделать все, чтобы во втором квартале у Евросоюза было еще 300 миллионов доз. Однако фон дер Ляйен подчеркивает — не все зависит от Брюсселя. "У нас будет довольно много вакцины, но ее еще нужно распределить, а это тоже проблема, — сказала она. — Перед странами — членами блока стоят логистические вызовы".
Действительно, при нехватке препарата, например в Германии, на складах невостребованными лежат около миллиона доз AstraZeneca — пока в ход пошло только 15 процентов всех поставок компании. Непонятно, как изменится ситуация, когда в скором времени применение вакцины одобрят для тех, кому за 65.
© REUTERS / Aris OikonomouПрезидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© REUTERS / Aris Oikonomou
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
Об эффективности прививок в этой возрастной группе говорят результаты в Англии и Шотландии. Поэтому препарат для людей старше 60 лет вскоре должны разрешить и в Венгрии. Там из-за нехватки доз на прошлой неделе начали вводить населению китайскую вакцину компании Sinopharm, а также российский Спутник V.
Всего Европейское агентство лекарственных средств одобрило три препарата — компаний Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca и Moderna. Однако отдельные страны вправе обращаться к другим производителям. Так, вслед за Венгрией, Спутник V одобрила Словакия, а чешский премьер-министр Милош Земан рассказал, что уже обратился к российскому лидеру с просьбой выделить отечественную вакцину. И политика, утверждает он, ни при чем.
Президент Европейского союза Шарль Мишель в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 08:00
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Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaВакцина Pfizer/BioNTechВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Олаф ШольцВОЗЕвросоюзФранцияГерманияИталия
 
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