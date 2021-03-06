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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210306/tsennosti-1600183514.html
В РПЦ рассказали об условиях восстановления диалога России и Европы
В РПЦ рассказали об условиях восстановления диалога России и Европы
Обращение к общим христианским ценностям является основой для диалога между Россией и Европой, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:45
2021-03-06T10:45
религия и мировоззрение
россия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
европа
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Обращение к общим христианским ценностям является основой для диалога между Россией и Европой, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.В пятницу Кипшидзе принял участие в семинаре "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции", который прошел в Москве с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков."Русская православная церковь неоднократно свидетельствовала о том, что положительные изменения в отношениях России и Европы нужно искать в обращении к общим христианским корням. Чем больше мы отдаляемся от общего культурного и религиозного фундамента, тем меньше шансов на то, что мы найдем общий язык", - сказал Кипшидзе.Он отметил, что вопросы христианского наследия, церковно-государственных отношений и религиозных ценностей в жизни общества актуальны как для России, так и для Германии. "Как мне представляется, именно общие христианские корни, которые есть и у русского, и у немецкого народа, создают фундамент для совместных дискуссий", - подчеркнул представитель Русской церкви.Говоря о христианских ценностях в жизни российского общества, он отметил упоминание бога в Конституции России.Идею внести упоминание бога в Основной Закон предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его поддержали все традиционные конфессии России. С 2020 года в статье 67 Основного Закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности". В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.В преамбуле Конституции ФРГ значится, что немецкий народ даровал себе конституцию, "осознавая свою ответственность перед богом и людьми".Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции" организовали Фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Среди выступающих - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.
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россия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, европа

В РПЦ рассказали об условиях восстановления диалога России и Европы

10:45 06.03.2021
 
© РИА Новости / Александр НатрускинВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Обращение к общим христианским ценностям является основой для диалога между Россией и Европой, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В пятницу Кипшидзе принял участие в семинаре "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции", который прошел в Москве с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков.
"Русская православная церковь неоднократно свидетельствовала о том, что положительные изменения в отношениях России и Европы нужно искать в обращении к общим христианским корням. Чем больше мы отдаляемся от общего культурного и религиозного фундамента, тем меньше шансов на то, что мы найдем общий язык", - сказал Кипшидзе.
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Он отметил, что вопросы христианского наследия, церковно-государственных отношений и религиозных ценностей в жизни общества актуальны как для России, так и для Германии. "Как мне представляется, именно общие христианские корни, которые есть и у русского, и у немецкого народа, создают фундамент для совместных дискуссий", - подчеркнул представитель Русской церкви.
Говоря о христианских ценностях в жизни российского общества, он отметил упоминание бога в Конституции России.
"Очевидно, что конституция 93-го года была недостаточно зрелой, чтобы совершить переход от безбожного общества к обществу, где защищаются и уважают права верующих людей. А теперь, спустя 27 лет (после внесения поправок в Конституцию России, в том числе – упоминания о боге – ред.) это стало возможным", - заключил собеседник агентства.
Идею внести упоминание бога в Основной Закон предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его поддержали все традиционные конфессии России. С 2020 года в статье 67 Основного Закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности". В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.
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Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции" организовали Фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Среди выступающих - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.
 
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