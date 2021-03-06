https://ria.ru/20210306/tekhnoparki-1600227496.html

Чернышенко поручил проработать вопрос создания технопарков на базе вузов

Чернышенко поручил проработать вопрос создания технопарков на базе вузов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания на базе российских вузов технопарков как места коммерциализации научных разработок,... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T19:58

2021-03-06T19:58

2021-03-06T19:58

дмитрий чернышенко

казанский (приволжский) федеральный университет

наука

технологии

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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания на базе российских вузов технопарков как места коммерциализации научных разработок, способствующих формированию новых отраслей.Также вице-премьер посетил научный центр мирового уровня "Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты" и посмотрел 3D геоцентр - международного центра моделирования нефтяных залежей и лаборатории геохимии КФУ, где разрабатываются технологии повышения эффективности поисков, разведки и разработки залежей нефти.В ходе знакомства с КФУ Дмитрию Чернышенко также рассказали о реализации проекта системы "Карбоновых полигонов", которая создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года.В частности, реализация пилотного проекта проходит в семи регионах - Чечне, Краснодарском крае, Калининградской области, Новосибирской области, Сахалинской области, Свердловской области, Тюменской области, а также на базе семи образовательных организаций высшего образования.Карбоновый полигон – территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

https://ria.ru/20201113/tekhnoparki-1584502549.html

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, казанский (приволжский) федеральный университет, наука, технологии