Чернышенко поручил проработать вопрос создания технопарков на базе вузов
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос создания на базе российских вузов технопарков как места коммерциализации научных разработок, способствующих формированию новых отраслей.
"Президент поставил задачу продвигать нефтехимическую продукцию не только на нашем рынке, но и за рубежом. Наша наука активно развивается в этом направлении и интересные разработки, конечно, должны находить применение и быть востребованными. Поэтому должны создаваться кооперации с научным сообществом и бизнесом", - заявил Чернышенко во время посещая Казанского федерального университета, где ознакомился с нефтегазовым направлением КФУ.
Также вице-премьер посетил научный центр мирового уровня "Эффективное освоение запасов жидких углеводородов планеты" и посмотрел 3D геоцентр - международного центра моделирования нефтяных залежей и лаборатории геохимии КФУ, где разрабатываются технологии повышения эффективности поисков, разведки и разработки залежей нефти.
В ходе знакомства с КФУ Дмитрию Чернышенко также рассказали о реализации проекта системы "Карбоновых полигонов", которая создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года.
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В частности, реализация пилотного проекта проходит в семи регионах - Чечне, Краснодарском крае, Калининградской области, Новосибирской области, Сахалинской области, Свердловской области, Тюменской области, а также на базе семи образовательных организаций высшего образования.
Карбоновый полигон – территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.