https://ria.ru/20210306/skoraya-1600236414.html

В Москве дебоширы заперли врачей в лифте и попытались угнать скорую

В Москве дебоширы заперли врачей в лифте и попытались угнать скорую

В Москве компания попыталась угнать автомобиль скорой помощи после того, как приехавшие на вызов медики застряли в лифте, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T23:17

2021-03-06T23:17

2021-03-06T23:51

врачи

скорая помощь

москва

происшествия

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве компания попыталась угнать автомобиль скорой помощи после того, как приехавшие на вызов медики застряли в лифте, сообщил РЕН ТВ.Отмечается, что группа людей обратились за медпомощью из-за того, что их друг "сильно порезался". После того как врачи зашли в лифт, несколько человек начали бить по дверям, в результате чего фельдшеры застряли между этажами.Также сообщается, что компания вступила в конфликт с водителем скорой, так как намеревалась самостоятельно отвезти друга в медучреждение.На опубликованных журналистами кадрах видно, как несколько человек открывают двери автомобиля и вытаскивают из него носилки. Один из мужчин набрасывается на водителя.По данным телеканала, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.

https://ria.ru/20210108/srok-1592311402.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/ugon-1594695136.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

врачи, скорая помощь, москва, происшествия