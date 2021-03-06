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В Москве дебоширы заперли врачей в лифте и попытались угнать скорую
В Москве дебоширы заперли врачей в лифте и попытались угнать скорую
В Москве компания попыталась угнать автомобиль скорой помощи после того, как приехавшие на вызов медики застряли в лифте, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T23:17
2021-03-06T23:17
2021-03-06T23:51
врачи
скорая помощь
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве компания попыталась угнать автомобиль скорой помощи после того, как приехавшие на вызов медики застряли в лифте, сообщил РЕН ТВ.Отмечается, что группа людей обратились за медпомощью из-за того, что их друг "сильно порезался". После того как врачи зашли в лифт, несколько человек начали бить по дверям, в результате чего фельдшеры застряли между этажами.Также сообщается, что компания вступила в конфликт с водителем скорой, так как намеревалась самостоятельно отвезти друга в медучреждение.На опубликованных журналистами кадрах видно, как несколько человек открывают двери автомобиля и вытаскивают из него носилки. Один из мужчин набрасывается на водителя.По данным телеканала, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.
https://ria.ru/20210108/srok-1592311402.html
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врачи, скорая помощь, москва, происшествия
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
В Москве
компания попыталась угнать автомобиль скорой помощи после того, как приехавшие на вызов медики застряли в лифте, сообщил РЕН ТВ
.
Отмечается, что группа людей обратились за медпомощью из-за того, что их друг "сильно порезался". После того как врачи зашли в лифт, несколько человек начали бить по дверям, в результате чего фельдшеры застряли между этажами.
Также сообщается, что компания вступила в конфликт с водителем скорой, так как намеревалась самостоятельно отвезти друга в медучреждение.
На опубликованных журналистами кадрах видно, как несколько человек открывают двери автомобиля и вытаскивают из него носилки. Один из мужчин набрасывается на водителя.
По данным телеканала, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.