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В Москве дебоширы заперли врачей в лифте и попытались угнать скорую
В Москве дебоширы заперли врачей в лифте и попытались угнать скорую
В Москве компания попыталась угнать автомобиль скорой помощи после того, как приехавшие на вызов медики застряли в лифте, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T23:17
2021-03-06T23:51
врачи
скорая помощь
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве компания попыталась угнать автомобиль скорой помощи после того, как приехавшие на вызов медики застряли в лифте, сообщил РЕН ТВ.Отмечается, что группа людей обратились за медпомощью из-за того, что их друг "сильно порезался". После того как врачи зашли в лифт, несколько человек начали бить по дверям, в результате чего фельдшеры застряли между этажами.Также сообщается, что компания вступила в конфликт с водителем скорой, так как намеревалась самостоятельно отвезти друга в медучреждение.На опубликованных журналистами кадрах видно, как несколько человек открывают двери автомобиля и вытаскивают из него носилки. Один из мужчин набрасывается на водителя.По данным телеканала, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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врачи, скорая помощь, москва, происшествия

В Москве дебоширы заперли врачей в лифте и попытались угнать скорую

23:17 06.03.2021 (обновлено: 23:51 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Москве компания попыталась угнать автомобиль скорой помощи после того, как приехавшие на вызов медики застряли в лифте, сообщил РЕН ТВ.
Отмечается, что группа людей обратились за медпомощью из-за того, что их друг "сильно порезался". После того как врачи зашли в лифт, несколько человек начали бить по дверям, в результате чего фельдшеры застряли между этажами.
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Также сообщается, что компания вступила в конфликт с водителем скорой, так как намеревалась самостоятельно отвезти друга в медучреждение.
На опубликованных журналистами кадрах видно, как несколько человек открывают двери автомобиля и вытаскивают из него носилки. Один из мужчин набрасывается на водителя.
По данным телеканала, участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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врачискорая помощьМоскваПроисшествия
 
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