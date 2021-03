https://ria.ru/20210306/samsung-1599457320.html

Обзор Samsung Galaxy A32: хороший экран, скромная производительность

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания Samsung занялась обновлением линейки доступных смартфонов — в России представили среднебюджетный Samsung Galaxy A32. В чем особенности версии для российского покупателя и куда делся 5G — в обзоре РИА Новости.ДизайнХоть внешний вид свежее, чем у предшествующего A31, изменения сводятся лишь к оформлению камерного блока — вопреки ожиданиям, он не напоминает то, что показали на флагманском Samsung S21. Здесь это пять независимых прорезей в пластиковой крышке. Помимо строго черного цвета, есть еще фиолетовый, голубой и белый.Смартфон весь пластиковый, не считая стекла Gorilla Glass 5, прикрывающего матрицу. В Samsung уверяют, что оно в 1,32 раза крепче, чем у модели предыдущего поколения. А вот задняя панель точно прочностью не отличается — царапины и потертости на глянцевом покрытии неизбежны, если не облачить трубку в чехол, которого, по корейской традиции, в комплекте нет.Вес при немаленьких размерах и батарейке терпимый — 184 грамма не оттянут карман. Помимо пластика, этому способствовал экран диагональю 6,4 дюйма — конкуренты не стесняются ставить матрицы от 6,7 дюйма.ДисплейЭкран — приятный сюрприз. Дело в том, что у международной версии матрица с разрешением HD+, выполненная по ЖК-технологии. На наш же рынок привезли смартфон с AMOLED-экраном при разрешении FHD+. Гибко настраиваемый Always On Display — "всегда активный экран" — отлично заменяет классический индикатор уведомлений.Матрица выдает сочные цвета и "настоящий" черный — особенность любого AMOLED. Максимальный уровень яркости выше среднего — дисплей читабелен даже под прямыми солнечными лучами."Наш" Galaxy A32 отличается от глобальной модификации еще и диагональю дисплея (6,4 против 6,5 дюйма), а также формой выреза под фронтальную камеру, напоминающей U-образный выступ прошлогоднего A31. Наконец, главное — режим обновления картинки 90 Гц. Он адаптивен, система сама выбирает, где и когда включить повышенную герцовку. Правда, смартфон все равно производит впечатление нерасторопного устройства, но об этом ниже.Производительность, память и коммуникацииОтличный экран, видимо, должен отвлечь внимание от странного выбора платформы в 2021 году. "Глобалка" получила процессор MediaTek Dimensity 720 — быстрое и современное решение, выполненное по семинанометровому техпроцессу и с 5G-модемом. В Samsung же сочли (и не без основания), что для российского рынка сети пятого поколения неактуальны и дали нам совершенно иной чип, поддерживающий только 4G. В Galaxy A32 — Helio G80 от все того же MediaTek. Вот только по производительности этот 12-нанометровый процессор, работающий на частоте 2 ГГц, значительно уступает глобальному собрату.Бенчмарк AnTuTu выдал всего 160 тысяч баллов, тогда как A32 с Dimensity 720 выбивает под 300 тысяч "попугаев". Двукратная разница. Но есть и хорошая новость — маломощный чип практически не троттлит, что доказывает CPU Throttling Test: на протяжении 20-минутного теста производительность не падала ниже 95 процентов.Смартфон демонстрирует некоторую заторможенность, причем микролаги возникают даже при переходе с рабочего стола в меню. Скромные вычислительные способности (на уровне бюджетников 2020 года) не компенсируются ни повышенной герцовкой, ни Android 11, ни даже, безусловно, приятной оптимизированной оболочкой One UI 3.1, в котором множество полезных мелочей. Например, можно установить фоновое изображение на экране вызова.В играх, что естественно для Helio G80 и видеоускорителя Mali-G52 MC2, рекомендованы базовые настройки графики — даже средне-низкий конфиг способен заметно отразиться на частоте кадров. Но поиграть при желании получится даже в навороченные тайтлы вроде WoT Blitz или Genshin Impact.Доступны две версии смартфона — с 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Но оперативка — лишь 4 ГБ, что по меркам этого года необходимый минимум для комфортной работы. Накопитель расширяется карточкой памяти microSD до 1 ТБ, устанавливаемой в полноценный слот, где одновременно помещаются еще и две nanoSIM.Коммуникаций и интерфейсов хватает — есть здесь и NFC для бесконтактных платежей, и россыпь стандартов навигации, и быстрый Wi-Fi ac. Даже нашлось место для FM-радио, что большая редкость для нынешних смартфонов. Порт USB-C и аудиоджек на нижней грани повторяет конфигурацию предшественника.КамерыФотографические возможности расширились, но принципиальная схема прежняя — четыре сенсора, среди которых есть ширик, макро и датчик глубины. Главное изменение в основном датчике, чье разрешение выросло с 48 до 64 Мп — по умолчанию камера снимает в 16 Мп. Снимок в максимальном качестве несколько повышает детализацию.При хорошем освещении основная камера выдает отличные кадры — нет перебора с резкостью, алгоритмы обработки фото работают корректно. Восьмимегапиксельный сверхширокоугольник тоже неплох, но только при нормальном свете. Кроме того, автоматика подавляет дисторсию по краям снимка.Есть и режим ночной съемки, даже с шириком, хотя это ему не помогает. Основной сенсор, конечно, теряет в качестве, зато можно вручную настраивать время выдержки, что фотолюбителям пригодится. Правда, в тестовом смартфоне ночная съемка частенько задумывалась, и на обработку требовалось по 15 секунд, что очень долго.Пятимегапиксельный макросенсор понравится тем, кто хочет снимать мелкие детали — фокусируется адекватно, а результат можно использовать и в прикладных целях. Наконец, фронтальный датчик на 20 Мп справляется со своей ролью, но пишет видео только в 1080p.Вообще, видео — явно не конек Samsung Galaxy A32. Максимальное качество 1080p при 30 кадрах в секунду — некоторые бюджетники уже умеют снимать при 60 кадрах. Сами ролики получаются довольно мыльноватыми даже при хорошем освещении. Отметим программную стабилизацию, сглаживающую, например, колебания при съемке с рук.БезопасностьЕще в предыдущем A31 Samsung предоставил пользователям такой элемент "сладкой жизни", как сканер отпечатков пальцев на дисплее. В A32 он тот же — это оптический сенсор чуть ли не над нижней рамкой экрана. Последнее обстоятельство доставляет неудобство, если разблокировать смартфон, не перехватывая его второй рукой. Скорость и точность распознавания приемлемая для подобных сканеров, но уступает классической дактилоскопии.Распознавание лица фронтальной камерой не всегда работает как надо — порой подопытный смартфон разблокировался даже при закрытой половине лица.АвтономностьАккумулятор емкостью 5000 мАч при маломощной платформе и AMOLED-экране показывает неплохие результаты — можно растянуть на два дня при средней нагрузке. Повышенная герцовка, конечно, отъедает свое, но при желании ее можно отключить, что повысит автономность.Расстраивает то, что в свои недорогие смартфоны Samsung продолжает добавлять маломощные зарядки: 15 Ватт по современным меркам — это несерьезно. Ну хоть блок питания в комплекте имеется. Полностью им зарядить смартфон удалось за два с лишним часа.ИтогSamsung очень осторожно подошел к обновлению 30-й серии — модель 2021 года мало изменилась, а на фоне глобальной версии с мощным процессором выглядит блекло. И даже один из лучших экранов в сегменте не решает этой проблемы. Кстати, о стоимости. На старте продаж 64-гигабайтная версия обойдется в 19 990 рублей, а за 128 ГБ попросят 21 990 рублей. Немало, учитывая, что за сравнимые деньги китайцы предлагают гораздо более привлекательные характеристики, а в продаже еще есть сверхпопулярный Galaxy A51 от того же Samsung.

