https://ria.ru/20210306/rybaki-1600170300.html

В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна

В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна

С горящего в Японском море судна "Витим" эвакуировали всех рыбаков, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T03:41

2021-03-06T03:41

2021-03-06T09:10

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

японское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/105079/15/1050791536_0:0:3510:1974_1920x0_80_0_0_f8d6f116bbaed93407a0c1b1f03a0079.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. С горящего в Японском море судна "Витим" эвакуировали всех рыбаков, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.По данным регионального главка МЧС, моряков эвакуировали на плот "Алчан". Позже в компании-судовладельце "Пасифик Краб" рассказали, что членов экипажа "Витима" везут во Владивосток.Судно с 30 рыбаками на борту загорелось около семи утра по местному времени в Японском море, на траверзе острова Аскольд, в 12 милях от берега. Пожар начался в рыбном цеху. На помощь направилось судно "Спасатель Заборщиков", затем к тушению приступил спасательный буксир "Лазурит". Приморская транспортная прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20210127/avianosets-1594757286.html

россия

японское море

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальневосточная транспортная прокуратура, японское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия