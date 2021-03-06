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В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
С горящего в Японском море судна "Витим" эвакуировали всех рыбаков, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:41
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россия
дальневосточная транспортная прокуратура
японское море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. С горящего в Японском море судна "Витим" эвакуировали всех рыбаков, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.По данным регионального главка МЧС, моряков эвакуировали на плот "Алчан". Позже в компании-судовладельце "Пасифик Краб" рассказали, что членов экипажа "Витима" везут во Владивосток.Судно с 30 рыбаками на борту загорелось около семи утра по местному времени в Японском море, на траверзе острова Аскольд, в 12 милях от берега. Пожар начался в рыбном цеху. На помощь направилось судно "Спасатель Заборщиков", затем к тушению приступил спасательный буксир "Лазурит". Приморская транспортная прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20210127/avianosets-1594757286.html
россия
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россия, дальневосточная транспортная прокуратура, японское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, приморский край, происшествия

В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна

03:41 06.03.2021 (обновлено: 09:10 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМоре
Море - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. С горящего в Японском море судна "Витим" эвакуировали всех рыбаков, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы, спасательное судно приступило к ликвидации пожара", — сказал он.

По данным регионального главка МЧС, моряков эвакуировали на плот "Алчан". Позже в компании-судовладельце "Пасифик Краб" рассказали, что членов экипажа "Витима" везут во Владивосток.
Судно с 30 рыбаками на борту загорелось около семи утра по местному времени в Японском море, на траверзе острова Аскольд, в 12 милях от берега. Пожар начался в рыбном цеху. На помощь направилось судно "Спасатель Заборщиков", затем к тушению приступил спасательный буксир "Лазурит".
Приморская транспортная прокуратура проводит проверку.
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РоссияДальневосточная транспортная прокуратураЯпонское мореМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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