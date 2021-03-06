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В России проведут комплексную оценку ректоров вузов
В России проведут комплексную оценку ректоров вузов
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ректоры российских вузов пройдут ассессмент - цикл комплексной оценки их качеств и компетенций. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T19:43
2021-03-06T20:54
дмитрий чернышенко
общество
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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ректоры российских вузов пройдут ассессмент - цикл комплексной оценки их качеств и компетенций.Вице-премьер в субботу в ходе рабочей поездки в Татарстан принял участие в совещании "Кадры для будущего".По его словам, результаты рабочих групп совещания "Кадры для будущего" показывают, что гигантский дефицит рабочих специальностей в области IT можно преодолеть."Сегодня очень важные решения были приняты как раз в том, что основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания образовательных модулей именно в направлениях, которые нам нужны для прорыва цифровых технологий, должны быть сделаны до следующего цикла обучения... Времени на раскачку нет", - сказал Чернышенко.В субботу в ходе совещания вице-премьер отмечал, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.
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дмитрий чернышенко, общество

В России проведут комплексную оценку ректоров вузов

19:43 06.03.2021 (обновлено: 20:54 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ректоры российских вузов пройдут ассессмент - цикл комплексной оценки их качеств и компетенций.
Вице-премьер в субботу в ходе рабочей поездки в Татарстан принял участие в совещании "Кадры для будущего".

"Мы запускаем вместе с министерством образования цикл сплошного ассессмента руководителей всех высших учебных заведений и в том числе для того, чтобы выявить наиболее активных, которые будут участвовать в разработке новой государственной программы в области науки и образования" - заявил Чернышенко журналистам по итогам совещания.

По его словам, результаты рабочих групп совещания "Кадры для будущего" показывают, что гигантский дефицит рабочих специальностей в области IT можно преодолеть.
"Сегодня очень важные решения были приняты как раз в том, что основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания образовательных модулей именно в направлениях, которые нам нужны для прорыва цифровых технологий, должны быть сделаны до следующего цикла обучения... Времени на раскачку нет", - сказал Чернышенко.
В субботу в ходе совещания вице-премьер отмечал, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.
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