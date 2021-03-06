https://ria.ru/20210306/rektory-1600226368.html

В России проведут комплексную оценку ректоров вузов

В России проведут комплексную оценку ректоров вузов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ректоры российских вузов пройдут ассессмент - цикл комплексной оценки их качеств и компетенций. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T19:43

2021-03-06T19:43

2021-03-06T20:54

дмитрий чернышенко

общество

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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ректоры российских вузов пройдут ассессмент - цикл комплексной оценки их качеств и компетенций.Вице-премьер в субботу в ходе рабочей поездки в Татарстан принял участие в совещании "Кадры для будущего".По его словам, результаты рабочих групп совещания "Кадры для будущего" показывают, что гигантский дефицит рабочих специальностей в области IT можно преодолеть."Сегодня очень важные решения были приняты как раз в том, что основные изменения, касающиеся стандартов образования, создания образовательных модулей именно в направлениях, которые нам нужны для прорыва цифровых технологий, должны быть сделаны до следующего цикла обучения... Времени на раскачку нет", - сказал Чернышенко.В субботу в ходе совещания вице-премьер отмечал, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20210209/premiya-1596630747.html

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дмитрий чернышенко, общество